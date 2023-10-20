余颖 施雪彦

图为凯特·纽纳姆。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

走进英国西南部布里斯托的城市博物馆，无限的求知欲与对美的追求在这个“麻雀虽小，五脏俱全”的空间被激发。

该博物馆的中国艺术品收藏以中国瓷器、玻璃制品著称，资深策展人凯特·纽纳姆是中国艺术史专家，自2000年以来一直负责博物馆的东亚展厅和视觉艺术。多年来她为观众奉上一场场精彩绝伦的展览，让参观者体会中国历史文化之美。每年中国传统春节，她还主持博物馆的春节庆祝活动，丰富多彩的节目让当地民众在浓浓的中国年味中感受到中国传统文化。

在采访中她表示，布里斯托城市博物馆作为文化交流的窗口，非常重视拥抱多元文化，参观者不仅在这里认识了解中国文化，也学习和欣赏世界各国独特的文化。

与中国当代艺术家作品相遇

凯特·纽纳姆在布里斯托博物馆。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

据凯特·纽纳姆介绍，有两百年历史的布里斯托城市博物馆的中国故事最早可以追溯至19世纪四十年代，到1946年布里斯托当时的首席法官马克斯·席勒将其哥哥费迪南·席勒辞世后留下的600多件中国艺术藏品捐赠给博物馆，极大丰富了中国藏品，其中以唐宋时期的陶瓷最为引人注目。“对于当时的西方收藏家来说这是一种新的东方审美，那时大多数西方人偏爱丰富色彩和图案的陶瓷。”参观者还可以在博物馆欣赏到精美的中国古代玻璃制品。这些玻璃制品的年代从汉代一直到清朝，展示了中国古代能工巧匠精湛高超的制作水准和丰富生动的艺术造型。

“我最喜欢的藏品是一件有些神秘的花瓶。它有中国造型，但瓶身又有意大利风格的条纹，这不禁让人猜测，它到底是不是中国的玻璃器？”纽纳姆特别介绍了这件罕见的佳作，“这件法国传教士和中国宫廷工匠一同完成的作品，展现了双方相互学习来打磨提高工艺。”

布里斯托博物馆藏品，乾隆年间玻璃器。资料图片

近年来布里斯托城市博物馆非常重视与中国当代艺术家展开积极合作，最成功的一次就是在2014和2015年参与举办了《锋韵：中国当代陶瓷以及玻璃艺术》的英国巡回展览。“我们与斯托克陶器博物馆、切尔滕纳姆博物馆一同多次前往中国，参观了清华大学、上海大学和景德镇陶瓷学院，与数十位艺术家、教授进行了面对面交流，最终挑选了15位中国陶瓷艺术家和5位玻璃艺术家的作品带到英国展览。”回忆起当时展览的盛况，纽纳姆表示，参观者对这些前卫的当代中国作品赞不绝口。韩熙的《迷失》、邵长宗的《无相》、万里雅的陶瓷作品《鸟语花香》……这些中国当代陶艺、玻璃领域领军人物的作品最后被布里斯托城市博物馆收藏。

目前，凯特·纽纳姆正在策划举办一场中国西南地区苗族服饰展览，让更多观众领略中国少数民族之美，其中展出的部分精美刺绣来自布里斯托的两位女士过去二十年的收藏。

向英国民众传播中国文化

凯特·纽纳姆主持2023年中国新年庆祝活动。资料图片

作为一个文化多元的城市，布里斯托有近500万人口，民众来自180个国家，使用90多种语言。布里斯托博物馆非常重视拥抱多元文化，常年庆祝不同的文化与传统，比如墨西哥亡灵节、印度排灯节、日本樱花与桃花季等，来增进跨文化的沟通与了解。

博物馆更将中国传统春节视为传播多元文化的好机会，二十多年来，每年中国春节期间都举办英国西南地区最大的中国新年庆祝活动。凯特·纽纳姆则是活动的核心人物，不仅组织策划活动、邀请表演团体，还穿上中式礼服自己担纲主持人。现场除了传统的舞狮、武术、中国传统舞蹈、中国民乐演奏，还有动手制作灯笼、手工艺品、写春联等丰富多彩的互动活动。博物馆还根据当年所对应的12生肖属相来设计生肖主题的藏品参观路线。

“中国新年庆祝活动是我们博物馆日历上最盛大活动，二十多年来深受布里斯托人的欢迎。今年为了让大家都有机会欣赏到布里斯托大学舞狮团精彩的表演，我们特意邀请他们表演了4场。当地武术团还有带来少林功夫表演，螳螂拳表演深受参观者喜爱。”在凯特·纽纳姆看来，无论是通过音乐与舞蹈，或是学习书法和中国诗歌，这些都给当地民众提供了非常好体验中国文化的机会。

凯特·纽纳姆介绍，在常设展览和临时展览外，博物馆还会定期举办讲座和小组讨论吸引新参观者，激发他们对中国文化和艺术产生的兴趣，鼓励他们感受中国文化。“前段时间我们开设了中国玉器和瓷器的小组讨论，有个10岁的男孩对中国悠久的历史非常着迷，好奇地问工作人员中国是否在2000年前就与古罗马有往来。他对中国钱币兴趣浓厚，为了回答他提出的问题，我们正在中国钱币方面做更多的研究，这些钱币跨越了大约2000年的历史。”

凯特·纽纳姆表示，博物馆将不同文化背景的人聚集在一起，最重要的就是让大家了解、学习与体会多样的文化，以及享受学习艺术、科学、自然历史。“昨天我们接待了一批在布里斯托当地学校学英语的参观者，他们来自9个不同的国家地区，可能他们中没有人曾去过中国，但他们可以在这里第一次领略中国文化。”

(责编：艾雯、杨牧)