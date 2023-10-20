新华社北京10月20日电 外交部发言人毛宁20日宣布：应吉尔吉斯共和国总理扎帕罗夫邀请，国务院总理李强将于10月24日至27日出席在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议并对吉尔吉斯共和国进行正式访问。

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