余颖 丁想恬

泰晤士河畔的莎士比亚环球剧院是全世界莎士比亚读者、剧迷们到英国必去的“打卡胜地”。环球剧院曾多次来到中国巡演，多部莎翁名剧登上中国舞台，被广大中国观众所熟知。中国剧团也多次登台这里，用中国文化诠释和解读经典莎剧。

在烛光闪烁的萨姆华纳麦克剧场，人民网采访了莎士比亚环球剧院首席执行官聂耳。从市政厅音乐与戏剧学院毕业后，聂耳开启四十年的剧场人生，这十四年来，环球剧院的每一个标志性事件、与中国的每次交往都与这一名字紧紧“绑”在一起。虽然聂耳将在今年末卸任，他表示将持续用自己的国际视野和经验，带来更多中英文化交流的机会。

环球剧院与中国的史诗

聂耳 摄影/ Lewis McCarthy

人民网：请分享一下您中文名背后的故事，以及您和中国的数次“遇见”。

聂耳：你好 ！我的中文名字叫聂耳。取这个名字有文化大使的寓意，是我中国同事为特意为我选的，和中国著名音乐家聂耳同名。作为莎士比亚环球剧院的首席执行官，我有幸成为莎士比亚和英国文化的全球大使。环球剧院已经排演了莎士比亚全集中的所有戏剧，其中许多剧目更以多种风格数次演绎。在过去十年，我几乎每年都会去中国。这给予我了一个真正与中国人交往，了解中国奇妙的演出场馆和新建筑，以及我们加强与中国文化交流的机会。

人民网：环球剧院在中国多次巡演，比如2014年的《哈姆雷特》和《仲夏夜之梦》，以及2016年的《威尼斯商人》。中国观众对演出反响如何？

聂耳：借着为2015年中英文化交流年拉开帷幕的机会，以及2012年中国国家话剧院和环球剧院的合作，我们将多部莎翁名剧带到中国。让我感到非常自豪的是，环球剧院不仅在北京和上海巡演，还在武汉、天津和广州等新一线和二线城市进行演出。看到中国观众对莎士比亚戏剧的反响总是很美妙。《威尼斯商人》是一个很好的例子。中国学校会教授剧中审判场的片段，但因为学生们没有机会完整地观看这部戏剧，往往对夏洛克这个角色有与实际大相径庭的认知。许多人在观演后产生了新看法，对夏洛克的处境给予同情和支持。

人民网：环球剧院也非常关注年轻人的教育。请您分享一些环球剧院和中国在教育方面的合作。

聂耳：除了拥有两个剧场外，环球剧院还是一家著名的教育机构。全世界有164万儿童在用本国语言学习莎士比亚，超过 12万名年轻人来到我们剧院与学者一起体验工作坊。疫情以来文化交流转移到了线上，剧院非常自豪能与中国的一些教育机构合作，开展“云”工作坊。

我们最棒的教育项目之一是与中国沈阳师范大学合作的京剧版《奥赛罗》。该演出既采用了《奥赛罗》的英文原版，也参考了普通话版本。很高兴看到中国未来京剧表演者在过去莎士比亚演出的环境里走近莎翁，与英国戏剧学校的学生交流。这是一次有效的中英文化对话，实现了东西方文化的交融。

莎翁属于全世界

聂耳 摄影/ Lewis McCarthy

人民网：2012年环球剧院邀请来自37个国家和地区的剧团，用自己的语言演出莎翁经典剧目，中国国家话剧院也登上环球剧院的舞台。这个多元化项目背后的灵感是什么？

聂耳：2012年作为伦敦奥林匹克文化节的一部分，环球剧院策划了“世界莎士比亚戏剧节”邀请国际知名剧院来演出。中国国家话剧院带来了王晓鹰导演的普通话版本《理查三世》。作为一部独具中国戏曲特色的作品，它融合了强烈的色彩、活力和精美的服饰，可以视为中国的文化名片，和其它作品一同反映了莎士比亚如何影响各国的表演艺术。

人民网：每年的4月23日，环球剧院都会庆祝莎士比亚诞辰。在您看来，为何莎翁的作品跨越时空经久不衰？

聂耳：莎士比亚的作品在全世界被翻译超过120种不同的语言版本，拥有世界性文化魅力，莎士比亚也是英国在世界上最具代表性的文化符号。正如莎翁借哈姆雷特所说的，戏剧像镜子一样尽量逼真地反映现实社会，这给予我们一个机会用莎士比亚的视角来理解和欣赏当今社会。

莎士比亚描绘了浮生百态，每个人都能与他的戏剧产生连接、碰撞与共鸣，并理解他当时怎么写历史，以及他的戏剧如何与今天的我们对话。莎士比亚在《仲夏夜之梦》、《罗密欧与朱丽叶》中描绘的年轻恋人都来源于当时的年轻人，但我觉得今天的每位年轻人一样可以在莎剧中看到自己。

人民网：在中国许多人把莎士比亚同时期的戏曲大家汤显祖称为“东方莎士比亚”。在埃文河畔斯的特拉特福小镇也建有牡丹亭。莎士比亚与汤显祖的联系是如何促进中英两国的文化交流？

聂耳：2016年，汤显祖和莎士比亚逝世400周年活动，在英国我们得到了许多了解汤显祖和《牡丹亭》的机会。我也在汤显祖故里抚州看过他的戏剧，当地还重建了埃文河畔的斯特拉特福小镇和莎士比亚的家。我认为，这些都反映了两位杰出的戏剧家所激发的文化交流，他们虽以不同的方式写作，但都采用了宏大的主题和叙事，并将之传达给观众。

持续促进中英交流

聂耳 摄影/ Lewis McCarthy

人民网：来伦敦的国际游客数量与日俱增，环球剧院将带给游客哪些活动？近期环球剧院是否有计划全球巡演？

聂耳：莎士比亚环球剧院去年庆祝了成立 25 周年，疫情前我们每年都迎来100 万游客，其中约有30万国际游客以及数万来自东南亚和中国的游客。我们已将一些指南翻译成普通话、粤语来欢迎中国游客。

国际巡演是英国表演艺术产业的命脉。在我们欢迎中国游客回到伦敦之际，我们希望能重启之前开展的合作和活动。我最近接待了来自中国几个主要的旅游协会的代表们，与中国的场地方和制作人交流，看是否可以启动巡演。但要回到之前的巡演频率世界各地的剧院还需要一段时间。随着数字技术的发展，人们在家里看剧也一样有身临其境的感觉。我们与天津电视台合作录制的戏剧可以在爱奇艺平台教育板块找到，其中就有中国巡演版的《威尼斯商人》。

人民网：带领环球剧院走过14个春秋，您将于2023年底卸任。您对环球剧院未来与中国的合作有何期待？

聂耳：在14年环球剧院职业生涯结束之际，我开始与世界各地尤其中国的朋友密切联系，因为我意识到我们之前开展的工作能协助他们与英国深化友好合作。我会明确地让我的继任者意识到我们过去十年与中国建立的联系有多么重要。我一直有一个宏大的梦想，那就是建造更多反映各国特色的环球剧院。比如在中国打造一个中国歌剧院和莎士比亚环球剧场的结合体。

(责编：艾雯、杨牧)