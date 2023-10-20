人民网北京10月20日电 （花放、谷羽桐）2011年，首列中欧班列——重庆到德国杜伊斯堡的货运列车成功开行。10余年来，中欧班列硕果累累，已成为“一带一路”倡议最具代表性的互联互通项目之一，高峰时每周有80趟班列往返于杜伊斯堡和中国20多座城市之间。源源不断的中欧班列将蓝色集装箱运到杜伊斯堡这座曾经的“欧洲钢铁之都”，来自东方的“钢铁驼队”，不仅带来了货物和就业，也令杜伊斯堡在德国成为“一带一路”的代名词。

中欧班列运营商跨欧亚德国有限公司的办公楼就位于杜伊斯堡，公司首席执行官马塞尔·施泰因在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行期间接受人民网专访时表示，通过促进相互间的贸易和交流，“一带一路”倡议有益于进一步加深合作伙伴间的紧密联系。“以杜伊斯堡和武汉为例，两座城市数十年间一直保持着友城关系。‘一带一路’倡议进一步促进了两地的经济发展，是加深杜伊斯堡和中国之间关系发展的重要推动力。”他说。

施泰因强调，正是在“一带一路”倡议引领下，杜伊斯堡港已发展成为了中欧班列在西欧最重要的节点之一。这极大加强了当地的经济活力并创造了大量就业岗位。可以说，中欧班列对杜伊斯堡港、德国乃至全球贸易的发展都起到了非常积极的推动作用。

施泰因说：“中欧班列所带来高频次、大运量的铁路货运模式不仅为提高德国的贸易量作出了贡献，在全球贸易领域更是有利于促进欧洲和中国更好互联互通，并进一步推动全球经济一体化的进程。总而言之，‘一带一路’倡议和中欧班列提高了物流的效率和连通性，有力推动了全球贸易的发展。”

德国联邦统计局最新数据显示，中国连续第七年成为德国最重要贸易伙伴。施泰因认为，“一带一路”倡议和中欧班列都对此作出了贡献。“一带一路”倡议可以提高国家间基础设施的联通并促进参与共建国家的经济融合。“比如说，德国企业可以通过参与共建获得更好的贸易通道并得到更多的投资机会，从而获得更多利益。”他说，参与共建“一带一路”有益于各方建立更紧密的伙伴关系并实现共赢。

展望未来，施泰因希望德中两国在“一带一路”框架下进一步加深在新能源、科技和环保等领域的合作。他说：“‘一带一路’倡议在过去10年的发展中已取得了丰硕的成果，且仍有巨大的发展潜力和空间，希望能和‘一带一路’一起在未来续写新辉煌。”

(责编：崔越、杨牧)