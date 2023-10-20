房屋几乎全部被摧毁，废墟之上，被挤压变形的车辆零零散散地停着。夜幕降临，寒风呼啸，吹进临时安置灾民的帐篷里。在日前遭遇强烈地震的阿富汗西北部赫拉特省津达詹地区，灾民达乌德一脸愁容。

“我们村子里有65人在地震中遇难。”达乌德对新华社记者说，天气转凉，灾区民众急需重建家园、及时搬入土坯房或木板房来抵御夜晚的寒冷。

10月7日以来，阿富汗西北部连续发生多次6.3级强烈地震，逾千人遇难，大量房屋被毁。受美国制裁影响，如今的灾后重建工作面临重重困难。

2021年8月底，美军从阿富汗撤离，阿富汗战争结束。美军撤离后继续对阿实施制裁，冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产，直接导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。

“美国制裁对我们重建家园有着百分之百的糟糕影响！”达乌德控诉道，砖石、水泥、木材等必需的建筑材料价格都在上涨，重建房屋的成本远超普通阿富汗民众的承受能力，更别说在地震中几乎失去一切的灾区民众。“哪怕仅仅是一间可以遮风挡雨的小木屋，我们也无力建造。”

“我们饱经苦难，美国却继续将我们的资产据为己有，更是加剧了我们不公正、不平等的遭遇！”达乌德说。

除冻结阿富汗海外资产外，美国还制裁阿富汗银行业，阻碍援助资金流入阿富汗。美国制裁令阿外汇紧缺，普通阿富汗民众在当地银行一次性取款的金额受到严格限制。

牧民穆罕默德·卡里姆在地震中失去了母亲、妻子和弟弟，赖以营生的羊群也在地震中走散。在海外工作的亲戚试图给他汇款，帮他渡过难关，但受美国制裁作梗只好作罢。

卡里姆说，他本来计划用亲戚汇来的钱修建一座能容纳两人居住的小屋度过这个冬天，等来年春天再买些羊重新开始生活，但美国制裁令这一切落空。“多年以来，美国一直在压迫我们阿富汗人民，这是对我们极大的不公正！”美国并没有在地震发生后展现出对阿富汗人民的同情，“持续不断的制裁让灾区民众失去了本可以用来盖新房子的资金”。

红十字国际委员会行动部主任马丁·许普曾表示，美国制裁阻碍了国际社会为阿富汗提供人道主义援助，给红十字国际委员会在阿富汗的运转带来困难。

阿富汗西北部赫拉特省省长发言人尼萨尔·艾哈迈德·埃利亚斯近日在接受新华社记者专访时说，阿富汗寒冷的冬季即将到来，帮助受灾民众修建具有抗寒能力的房屋是当务之急，但美国制裁令阿临时政府面临沉重负担，也令阿民众面临潜在人道主义危机。“美国冻结的资产本该属于阿富汗人民，对阿富汗实施制裁的最终受害者是普普通通、饱经苦难的阿富汗人民”。

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