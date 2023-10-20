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通讯：带来超越光亮的光明——中企扩建燃气电厂项目改善赤几居民用电难问题

2023年10月20日15:45 | 来源：新华网
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　　新华社马拉博10月20日电 通讯：带来超越光亮的光明——中企扩建燃气电厂项目改善赤几居民用电难问题

　　新华社记者罗毓

　　64岁的埃莱娜·波奇塔住在赤道几内亚首都马拉博市北部的一个小区。她家中摆放着电视机、音响、电风扇等电器。

　　晚上，她和家人坐在明亮的屋子里一起吃饭。

　　对于这一家，这样的场景，曾经难奢望。

　　过去很长时间，波奇塔住的小区停电频繁，她和家人吃晚饭时，常常点蜡烛，点油灯。那是因为，马拉博全市的用电，仅靠一座装机容量28兆瓦的燃气电厂，其供电能力难以满足当地生产生活用电需求。

　　“有时候两三天都没有电，天热也不能用电风扇，只能熬着。冰箱里也不敢放太多食物。”波奇塔说，一次，她的孩子在玩耍时不慎碰倒蜡烛，把桌布烧出一个大洞，险些酿成火灾。

　　然而，伴随中国企业的到来，马拉博燃气电厂迎来了升级大改造。

　　十多年前，中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设集团”）第三工程成套事业部开始对马拉博燃气电厂进行扩建，新建三台装机容量42兆瓦的燃气机组。去年，中设集团新建的另一台42兆瓦燃气机组也投入使用，使电厂总装机容量增至196兆瓦。据中设集团介绍，目前电厂能满足马拉博所在的比奥科岛全岛的用电需求。

　　稳定的供电，驱走了猝不及防的黑暗，更带来了超越光亮的光明。从前因为缺电而产生的不安全感，一并烟消云散。记者到访波奇塔家时，她高兴地打开冰箱，展示里面满满当当的食物。她说，电厂扩建工程为他们带来了光明，感谢中国建设者。

　　41岁的阿杜姆·卡亚在马拉博西北部经营一间杂货店，以前因停电频繁，店铺到傍晚就被迫关门，生意受到很大影响。“现在供电稳定了，店铺可以经营到晚上10点，生意好多了。”卡亚说。

　　“燃气电厂新机组的投运从根本上改变了马拉博电力供应不足、不稳定和不持续的局面，极大提升了当地百姓的生活水平，也为马拉博的经济发展提供了有力能源保障。”中设集团第三工程成套事业部副总经理谢春晓说。

　　据介绍，目前共有87名当地员工负责电厂的日常运行、检修和后勤工作。

　　36岁的方多2010年赴中国学习电力知识，目前在电厂担任操作员。有了这份工作，他的生活也蒸蒸日上，装修了房子，还买了车。“儿子以我为榜样，也想到中国留学，找到一份这样的好工作。”方多说。

　　谢春晓表示，随着马拉博经济社会发展，城市用电负荷正逐年增加。目前公司正在积极准备电厂扩容项目和新能源供电方案，以更好满足当地日益增长的用电需求。（参与记者：董江辉、代贺）

(责编：贾文婷、崔越)

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