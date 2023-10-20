新华社渥太华10月19日电（记者林威）加拿大外交部长乔利19日在渥太华说，由于围绕锡克教人士遇害案的外交冲突升级，加拿大已从印度撤回41名外交官。

乔利在回应印度政府驱逐加外交官的新闻发布会上确认，印度政府正式要求这些外交官及其家属在20日前离开，否则将单方面撤销他们的外交豁免权。

乔利指责印度单方面升级外交冲突，表示此举明显违反了《维也纳外交关系公约》。但她同时表示，加方不会采取对等“报复行动”。

加安全机构一直在紧密追查有关印度政府特工与加拿大公民、锡克教人士哈迪普·辛格·尼贾尔遇刺之间的潜在联系。加拿大外交部9月18日宣布驱逐一名印度高级外交官，称其涉嫌参与暗杀尼贾尔。

印度外交部否认印度政府与锡克教分离主义领导人尼贾尔在加拿大遇刺事件有关，并称加政府的相关指控是“荒谬和别有用心的”。印方9月19日宣布驱逐一名加方“高级外交官”，并要求加拿大以对等原则减少在印度的外交官人数。

尼贾尔上世纪90年代从印度移民至加拿大。他主张印度部分地区独立，2020年7月被印度政府列为恐怖分子，今年6月18日在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。

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