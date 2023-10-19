巴西瓦加斯基金会会长高文勇接受采访。人民网 苏缨翔摄

人民网北京10月19日电 （张荣、孟儒之、苏缨翔）10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，中国宣布了高质量共建“一带一路”的八项行动。

开幕式后，巴西瓦加斯基金会会长高文勇在接受人民网采访时表示，“‘一带一路’八项行动表明中国政府致力于推动‘一带一路’倡议可持续发展。在后疫情时代，第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛的举办恰逢其时。”

高文勇指出，如今，国际格局发生深刻变化，中国坚定不移地推进共建“一带一路”高质量发展，不断朝着积极正确的方向发展。中国不仅通过基础设施建设，还尊重文化多样性，促进文明对话，以增进各国之间相互理解，造福国际社会。

“‘一带一路’合作项目不仅有益于共建国家，同时惠及第三国。”他提到“一带一路”倡议下中国承建的克罗地亚佩列沙茨大桥项目，认为这座大桥促进了克罗地亚与欧洲各国之间的往来。“这都得益于‘一带一路’倡议合作项目，这些项目有利于促进各国之间的友好关系。”

除此之外，高文勇认为高质量共建“一带一路”八项行动中的“建立高峰论坛秘书处”将有助于共建国家之间建立更紧密的联系，提高信息透明度，了解项目进度。“我是一个研究员，这非常有助于我查阅相关信息，了解项目情况。”

最后，他表示对“一带一路”倡议未来十年将开展的项目十分期待，希望其为世界稳定繁荣作出更大贡献。

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