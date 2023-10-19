人民网开罗10月19日电 （记者沈小晓）近日，援埃及二号卫星项目地面系统在站验收会在埃及航天局举行。埃及航天局首席执行官谢里夫·西德基，埃及二号卫星项目负责人艾哈迈德·拉菲等参加会议。中国国家航天局对地观测与数据中心作为项目管理单位出席会议。

会上，项目总承包单位中国空间技术研究院航天恒星科技有限公司汇报了地面系统安装部署及在站测试等总体情况，得到了一致认可，中埃双方代表随后签署了会议纪要，标志着援埃及二号卫星项目地面系统全面完成现场安装部署调试，将转入地面系统试运行阶段，为卫星发射后做好全面准备。

图为援埃及二号卫星项目地面系统在站验收会议现场。国家航天局对地观测与数据中心供图

埃及二号卫星项目是中埃开展“一带一路”合作的标志性项目之一，也是落实中非合作论坛“八大行动计划”的具体项目之一。国家航天局对地观测与数据中心承担项目全过程管理职责，中国空间技术研究院航天恒星科技有限公司承担本项目地面系统部分的研制与交付任务。本次完成在站验收的地面系统，建于埃及航天局，具备卫星任务规划、卫星遥测遥控、卫星数据接收、数据存储管理、标准产品生产及专题产品生产等方面技术能力。

图为援埃及二号卫星项目地面系统。国家航天局对地观测与数据中心供图

后续，中方将继续在现场为埃方开展地面系统操作与维护技术培训，并与埃方人员共同确保地面系统稳定运行，为卫星发射后接管卫星控制权，顺利开展卫星在轨测试做好准备。

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