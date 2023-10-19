新华社北京10月18日电（记者袁帅、陈旭）10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛结束之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅在高峰论坛新闻中心举行中外记者会，介绍高峰论坛重要成果并答问。

王毅说，10年来，共建“一带一路”取得历史性成就，成果惠及150多个国家，开拓出一条通向共同发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。本次高峰论坛有来自151个国家和41个国际组织的代表来华参会，注册总人数超过1万人。这一“万人盛会”再次体现出共建“一带一路”的巨大感召力和全球影响力。

习近平主席在高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，回顾10年成就，总结成功经验，强调共建“一带一路”站在历史正确一边，符合时代进步逻辑，走的是人间正道。宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，为“一带一路”明确了新方向，开辟了新愿景，注入了新动力。习近平主席还同与会的所有外方领导人举行或即将举行会见会谈，达成一系列重要合作共识。

王毅指出，论坛取得了圆满成功。各方一致认为，本次高峰论坛是共建“一带一路”进程中又一个重要里程碑。这是一次团结的大会，巩固了共建“一带一路”的国际共识；这是一次共赢的大会，丰富了共建“一带一路”的合作成果；这也是一次发展的大会，拓展了共建“一带一路”的光明前景。王毅重点介绍了各方达成的重要共识和成果。

第一，这次论坛发出的最清晰信号是团结合作、开放共赢。当今世界虽然面临种种危机挑战，冷战思维和阵营对抗沉渣泛起，但出席本次论坛的各国朋友们态度都很明确：大家都是为了友谊而来，为了合作而来，为了发展而来。习近平主席在主旨演讲中明确指出，人类是相互依存的命运共同体；只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事；和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神是共建“一带一路”最重要的力量源泉。

王毅说，论坛从北京向世界发出了清晰而明确的信号，那就是，要团结不要分裂，要合作不要对抗，要开放不要封闭，要共赢不要零和。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的，永远是稳定性，永远是正能量。

第二，这次论坛形成的最重要共识是开启高质量共建“一带一路”新阶段。习近平主席指出，中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，得到各方积极呼应支持。

在互联互通高级别论坛上，大家都支持进一步深化互联互通，建设高质量、可持续、有韧性的基础设施，加强交通、能源资源、水利等领域合作，不断提升基础设施软联通水平，构建开放型世界经济。

在数字经济高级别论坛上，大家都主张加快建设“数字丝绸之路”，营造开放、公平、非歧视的数字发展环境，推进数字技术同实体经济深度融合，促进人工智能健康有序安全发展。中国在会上发起的全球人工智能治理倡议，引起各方高度重视。

在绿色发展高级别论坛上，大家都认为应深耕“绿色丝绸之路”，合力应对气候变化挑战，加强生物多样性保护，建立绿色发展投融资伙伴关系，为绿色发展赋能。

在其他专题论坛上，大家都期待全面推进务实合作，促进贸易和投资自由化便利化，优化营商环境，发展蓝色经济，建设廉洁丝路，深化地方交流，开展丰富多彩的文艺、教育、科技、旅游、卫生、体育等活动。

第三，这次论坛提出的最宏伟愿景是携手实现世界现代化。实现现代化是各国人民的共同期待，也是应有权利。“一带一路”打造了共同发展的合作平台，助力许多发展中国家加快了迈向现代化的步伐。习近平主席首次提出，各国应当携起手来，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。这一宏伟愿景同构建人类命运共同体的理念一脉相承，为高质量共建“一带一路”明确了努力方向。全世界人民携起手来，共同实现现代化，将是人类历史上最为壮观的伟大画卷。

习近平主席明确指出，中国追求的不是独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道实现现代化。习近平主席在开幕式演讲中宣布，中方将进一步扩大市场准入、深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革，同更多国家商签自贸协定、投资保护协定。中国作为全球最大市场的潜力将持续释放。中方金融机构将设立新的人民币融资窗口，在科学论证基础上，支持“一带一路”建设项目。中方还将以项目合作促进当地就业，实施1000个小型民生援助项目。我们相信，这些重大举措的落实，必将为世界各国的现代化提供更大动能，拓展更广空间。

第四，这次论坛坚持的最鲜明特色是行动导向高效务实。共建“一带一路”既要凝聚合作理念，更要采取实际行动。习近平主席在主旨演讲中宣布的支持高质量共建“一带一路”八项行动，包括构建“一带一路”立体互联互通网络、促进绿色发展、推动科技创新等重大举措，也包括开展务实合作、支持民间交往、完善“一带一路”国际合作机制等具体项目。

论坛期间，各方共形成了458项成果，数量远远超过第二届高峰论坛。其中包括《深化互联互通合作北京倡议》、《“一带一路”绿色发展北京倡议》、《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》、绿色发展投融资伙伴计划、《“一带一路”廉洁建设高级原则》等重要合作倡议和制度性安排，也有到2030年为伙伴国开展10万人次绿色发展培训、将联合实验室扩大到100家等具体目标。企业家大会还达成了972亿美元商业合同，有助于为各国创造更多的就业和增长。此外，会议还决定成立论坛秘书处，将为推动机制建设和项目落地发挥作用。这一系列实实在在的合作成果，是与会各方为“一带一路”投下的支持票，也是信任票。共建“一带一路”不搞“清谈馆”，要做“行动派”，必将为推动世界经济增长、促进全球共同发展提供源源不断的动力。

王毅强调，众人拾柴火焰高。这次高峰论坛的成功再次说明，中国推进共建“一带一路”的方向是正确的，各国参与共建“一带一路”的信心是坚定的，“一带一路”高质量发展的前景是光明的。这次高峰论坛也说明，和平发展、合作共赢是大势所趋、人心所向，冷战对抗、脱钩断链逆历史潮流、没有出路。站在新的起点上，我们期待同各方一道，传承弘扬丝路精神，共赴“一带一路”发展新征程，开创各国共同迈向现代化的美好明天。

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(责编：胡永秋、杨光宇)