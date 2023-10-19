新华社北京10月18日电（记者袁帅、陈旭）10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛结束之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅在论坛新闻中心举行中外记者会，介绍高峰论坛重要成果并答问。

有记者问及如何看待“一带一路”倡议同其他各国相关倡议机制的关系，王毅表示，基础设施对促进经济增长、改善民生不可或缺，“要想富，先修路”，这句老百姓的话十分朴素，却充满道理。共建“一带一路”的主线就是互联互通，要从“硬联通”拓展到“软联通”，进而实现“心联通”。加快建设基础设施是广大发展中国家的迫切要求，反映了国际社会的普遍愿望，也使“一带一路”受到越来越多国家的欢迎和赞赏。这是“一带一路”重要生命力所在。

王毅说，我们注意到一些国家也相继出台了互联互通的国际倡议。中方的“一带一路”是开放的平台，我们欢迎各方随时加入。同时我们希望其他国家的互联互通倡议也都能秉持开放态度，不要搞封闭的小圈子。中方愿同所有互联互通倡议进行对接，共同探讨对发展中国家有益的合作。比如可以同欧盟提出的“全球门户”计划对接，发挥各自优势，形成合力，共同帮助发展中国家加快建设基础设施。

王毅表示，有人声称美国出台的“全球基础设施和投资伙伴关系倡议”是针对中国的“一带一路”，我认为这种说法是把经济问题政治化的又一例证。既是短视、负面的，也不会得到国际认同。不能把什么事情都政治化，不能患上政治化狂想症。有人说彼此可以竞争，我们愿从正面角度看待这一说法。但竞争不应是相互抵消，而应是相互促进。我们不妨在国际上比一下，看看谁能为发展中国家建设更多的公路、铁路、桥梁，谁能为低收入国家的老百姓建设更多的学校、医院、体育馆。我们有这个自信，也有这个底气。

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