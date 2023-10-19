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王毅谈共建“一带一路”进入高质量发展新阶段

2023年10月19日04:12 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月18日电（记者袁帅、陈旭）10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛结束之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅在论坛新闻中心举行中外记者会，应询介绍了中方对共建“一带一路”进入高质量发展新阶段的展望。

　　王毅表示，习近平主席今天在开幕式演讲中宣布，共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，这对引领下阶段国际合作和全球发展具有重要意义。

　　首先，这将是亚欧大陆立体联通的新阶段。我们提出从五个方面支持构建亚欧大陆立体互联互通网络，包括加强以中欧班列为基础的铁路互联互通，开辟以公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道，建设跨里海国际运输走廊，推进“丝路海运”和陆海新通道以及建设中欧空中丝绸之路。

　　第二，这将是绿色丝绸之路引领的新阶段。我们将与各方在绿色基建、绿色能源、绿色金融、绿色交通等领域深化合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，落实“一带一路”绿色投资原则，让绿色发展成为“一带一路”的鲜明旗帜。

　　第三，这将是数字丝绸之路赋能的新阶段。我们将与各方共同营造开放、公平、非歧视的数字经济发展环境，推动数字技术和实体经济深度融合，缩小数字鸿沟。中方还提出了全球人工智能治理倡议，对完善并加强全球数字治理体系具有重要意义。

　　第四，这将是中国同各国携手实现世界现代化的新阶段。我们将通过共建“一带一路”促进中国经济和世界经济更深融合发展，坚定致力于建设开放型世界经济，共同实现和平发展、互利合作、共同繁荣的现代化，落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，构建人类命运共同体。

　　王毅强调，共建“一带一路”符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。进入高质量发展新阶段的“一带一路”，必将为全球经济创造更多新机遇，为世界局势带来更多好消息。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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