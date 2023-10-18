新华社北京10月17日电（记者马知遥 刘雅萱 任彦逸）千百年来，丝绸之路既是一条贸易之路，更是一条友谊之路。共建“一带一路”倡议提出十年来，在各方共同努力下，“一带一路”朋友圈不断扩大，共建“一带一路”取得多方面重大成就。

作为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的系列活动，在17日召开的“一带一路”国际智库合作委员全体大会上，以“健康、绿色、数字、创新”为主题的“一带一路”新空间分论坛受到广泛关注。来自政界、学界、业界的70余位海内外嘉宾共聚一堂，共话“一带一路”建设。

从理念到行动 蓝图愿景走进现实

“坚持开放共享、坚持科技驱动、坚持以文赋能。”会议伊始，北京市西城区委书记孙硕致辞，并带来了金融街着力打造服务“一带一路”建设先行区、推进国家级金融科技示范区建设、打造“京剧发祥地”“白塔夜话”等文化品牌的经验分享。

北京大学新结构经济学研究院国际发展合作部、中国科学技术发展战略研究院国际科技关系研究所、贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县、洋河股份、高德地图、以岭药业等机构和企业的代表，先后分享了自身在推动共建“一带一路”中的经验。

“以文化兴产业，以产业促旅游，以旅游带农户，以人才技能提升反哺乡村振兴持续发展。”陕西省西咸新区茯茶镇集团代表在主旨发言中介绍了当地通过发展特色产业，带动乡村振兴的经验。

千百年来，在古老的丝绸之路上，各国人民共同谱写千古传诵的友好篇章。在“一带一路”新空间分论坛上，与会者正共同探索更好的发展路径。

从中国倡议到国际实践 外方嘉宾共话共建

共建“一带一路”倡议深入人心，在世界各地带来深远影响，各方热议“一带一路”倡议带来的机遇与挑战，高度评价中方倡议下“一带一路”共建国家所取得的伟大成就。

埃及前外交部长助理希沙姆·齐迈提、世界经济论坛欧洲业务前副总裁托斯登·耶里内克、拉美开发银行高级执行官马塞洛·多斯桑托斯……会上，“一带一路”区域代表们相继发表主旨演讲。

“一带一路合作会增加拉美和加勒比地区的外国直接投资，并加大绿色产业和清洁能源项目的价值链密度。”马塞洛·多斯桑托斯说。

十年来，在共建“一带一路”倡议框架下，共建国家沟通进一步密切、基础设施项目建设不断升级、贸易额大幅上涨、人文交流不断密切、各国人民间理解与友谊显著提升……面对十年的变化和发展，每个人都有切身的感受。

阿根廷平等和增长公共政策研究中心机构发展和国际合作主任帕特里西奥·巴雷罗、索马里国家通讯社副社长兼总编辑阿卜迪拉赫曼·阿卜杜拉希·穆罕默德、罗马尼亚研究院世界经济研究所高级研究员克里斯蒂安·莫伊索尤……会上多位国际人士畅谈他们眼中的“一带一路”。

“共建‘一带一路’倡议取得了显著成绩。未来，我期待更多国家通过双边和多边的优质项目能取得进一步发展。”波黑“一带一路”建设与促进中心主任，波黑-中国友好协会主席法鲁克·博里奇说。

从“大写意”到“工笔画” 新闻报道异彩纷呈

此次分论坛展示了一系列关于“一带一路”的新媒体产品。

——以采访车队为载体，在丝路沿途中国各省份及海外各国开展行进式报道，新华社联合外交部、中国贸促会、国家旅游局等多部委发起的“一带一路全球行”，报道团实地探访、全程纪录沿途国家和地区的经济社会发展情况，考察互联互通基础设施建设和投资发展需求。

——从经济、人文、社会等多方视角展现共建“一带一路”倡议，精选了100个“一带一路”沿线发生的故事，《“一带一路”的100个故事》以小见大，体现十年来带来的发展变化与成就。

——“诗在长安就在，诗在丝路就在。”CG短片《新丝路三万里》与动画电影《长安三万里》进行融合共创，构建了一个充满诗意的东方之美短片，讲述了一段穿越古今的丝路故事。

受访嘉宾表示，站在新的历史起点，各国要携手共进，将“一带一路”这条造福世界的路铺得更宽、更远，让各国人民共享发展成果。（参与采写：万若霖）

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