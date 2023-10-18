塞内加尔塞内网记者阿瓦·法耶接受人民网采访。人民网 孙鸿宇摄

人民网北京10月17日电 （孙鸿宇、晓琳）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行。本届高峰论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。据了解，此次论坛共有近4000名中外记者报名注册，其中境外媒体记者达到1200多人，体现了国际社会对“一带一路”国际合作高峰论坛的高度关注。

在位于国家会议中心的论坛新闻中心内，来自世界各国的记者忙忙碌碌：拍摄视频、撰写稿件，报道此次盛会。来自塞内加尔塞内网的记者阿瓦·法耶在接受人民网采访时表示，塞内加尔发展需求迫切，“一带一路”倡议对塞意义非凡，“基础设施、人力资源、健康和技术领域的人才培训等对我们而言都十分重要。”

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。10年来，中国与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛是一个绝佳的机会，共建国家共同参与这一盛会，可以建立促进自身发展的世界级关系网。”阿瓦·法耶说。

共建“一带一路”秉持共商共建共享合作原则，坚持开放、绿色、廉洁、合作理念，致力于高标准、惠民生、可持续的合作目标。阿瓦·法耶认为，现如今，气候灾难愈演愈烈，频次和强度日益加大。“一带一路”框架下的专家力量和资金支持对于应对全球气候变化问题十分重要。

“一带一路”倡议以人为本，将人们紧紧团结在一起，让不同国家的人们可以在交流互鉴中发现各自潜力。阿瓦·法耶表示，正是在“一带一路”共赢合作的框架下，各国记者可以汇聚于此，加强交流互鉴，促进民间交往，“‘一带一路’倡议给各国人民带来了实实在在的好处。”

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