新华社联合国10月17日电 第78届联合国大会第三委员会17日举行人权问题一般性辩论。中国常驻联合国代表张军在发言中深入阐述全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议的深刻人权内涵，全面介绍中国特色人权发展道路以及显著成就，并表明反对任何国家借人权问题干涉中国内政的坚定立场。广大发展中国家和友好国家在会上发言支持中国，积极评价中国人权事业发展成就，反对将人权问题政治化。

张军在发言中表示，今年是《世界人权宣言》通过75周年。国际社会要本着构建人类命运共同体的精神，加强团结合作，维护共同安全，促进共同发展，推动国际人权事业不断向前发展。国际社会要维护世界和平，坚持和平解决争端，为促进和保护人权筑牢根本前提。要大力促进发展，全力推动2030年议程重回正轨，为促进和保护人权打造坚实保障。要加强交流互鉴，坚决不给“民主对抗威权”等错误论调任何存在空间。要维护公平正义，让促进和保护人权始终坚持正确方向。

张军指出，在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中，中国走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。这是一条坚持以人民为中心的发展道路，14亿多中国人民生活在安宁、和谐、团结、友爱、幸福之中。这是一条坚持人民当家作主的发展道路，人民是国家真正的主人。这是一条各族人民共同繁荣的发展道路，各民族平等相待、像石榴籽一样紧紧抱在一起。这是一条既充分履行自身责任同时为世界人权事业作出重要贡献的发展道路。中国提出并践行全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议，为国际人权事业指明正确方向。

张军强调，欧盟等少数西方国家企图借涉疆等问题干涉中国内政，中方对此坚决反对、严正拒绝。需要指出的是，关于中国人权状况的种种谎言完全没有事实依据。所谓涉疆“评估”报告充斥虚假信息，完全非法、无效。将人权问题政治化毫无出路。美国、英国等自身存在种族歧视等严重侵犯人权问题，却对发展中国家肆意指责，这种双重标准不得人心。对话合作才是正途。少数国家肆意破坏人权领域对话合作，最终结果只能是自陷孤立、自取其辱。

张军还代表28个国家作共同发言，揭批美西方滥施单边强制措施，强调单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法，有悖于多边主义和国际关系基本准则，对受制裁国家及其人民造成破坏性甚至致命后果，严重侵犯并剥夺了包括健康权和生命权在内的各项人权，呼吁立即彻底取消。

广大发展中国家和友好国家积极在会上发言支持中国，其中巴基斯坦代表72国作共同发言，委内瑞拉代表“捍卫《联合国宪章》之友小组”19个国家作共同发言，很多国家单独发言，积极评价中国人权事业发展成就，反对将人权问题政治化。会场内形成了支持和呼应中国正义立场、反对借人权问题干涉中国内政的强大声势。

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