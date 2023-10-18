新华社联合国10月17日电 中国常驻联合国副代表戴兵17日在安理会非洲大湖地区问题公开会上发言，呼吁国际社会为该地区和平发展提供支持。

戴兵说，一段时间以来，大湖地区国家加强区域协调，维护共同安全，促进共同发展，成绩有目共睹。同时面临暴力冲突、人道危机等多重挑战。大湖地区局势牵动非洲整体安全。国际社会要为地区和平发展提供更多建设性支持。

戴兵说，刚果（金）东部地区安全问题是大湖地区最突出的挑战。大湖地区国家是安全相互依存、不可分割的共同体。在当前形势下，地区国家要充分发挥内罗毕进程和罗安达进程的作用，共同敦促武装团伙停火止暴，通过对话缓解紧张局势。大湖地区自然资源丰富，发展潜力巨大。要支持地区国家以合作促发展，以发展促和平。

戴兵说，中国在中非合作论坛和“一带一路”框架下同地区国家共同实施能源资源、基础设施、工农业发展、科技教育等一大批务实合作项目，支持地区国家自主发展和区域合作。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛正在北京举行。中方期待同包括大湖地区各国在内的有关各方一道，高质量共建“一带一路”，携手实现共同发展繁荣，为地区持久和平和发展贡献更多力量。

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