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携手奔向下一个金色十年——习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会上的致辞为“一带一路”建设注入新动力

2023年10月18日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电 题：携手奔向下一个金色十年——习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会上的致辞为“一带一路”建设注入新动力

　　新华社记者

　　17日晚，国家主席习近平举行宴会，欢迎来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的国际贵宾，并发表致辞。

　　多国人士表示，习近平主席的致辞为推动高质量共建“一带一路”注入新动力，为各国实现共同繁荣发展注入正能量。他们表示，期待共建“一带一路”开启下一个金色十年新篇章，为人类建设更加美好的未来贡献磅礴力量。

　　向所有参与者、建设者致敬！

　　2013年9月和10月，习近平主席先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。10年来，中国已同150多个国家和30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。

　　“这些成就不是天上掉下来的，也不是什么人恩赐施舍的，而是各国政府、企业和人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！”习近平在欢迎宴会上向共建“一带一路”所有的参与者、建设者致敬。

　　“习近平主席的讲话是对10年来共建‘一带一路’国家携手建设家园、将发展蓝图变成美好现实的最好鼓励！”巴基斯坦COMSATS伊斯兰堡大学中国研究中心主任塔希尔·蒙塔兹·阿万说，“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议高瞻远瞩，把广大发展中国家带上了互利共赢、共同发展的大道。”

　　10年来，共建“一带一路”开展了数千个务实合作项目，收获了实打实、沉甸甸的成果。

　　“正如习近平主席所言，发展成就不是凭空出现的，而是通过各国参与者和建设者不懈努力得来的。”南非议会非国大党团研究员姆博洛说，“10年来，共建‘一带一路’已成为联通全球发展合作的重要平台，各国坚持共商共建共享原则，分享发展资源，共享发展成果，在互利共赢中实现共同发展。”

　　在俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫看来，10年来，共建“一带一路”秉持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，追求各国长期共同繁荣，持续吸引着越来越多国家参与其中。“相信在‘一带一路’框架下持续推进和扩大合作，将不仅有助于世界经济增长，而且有利于各国深化友好交往、增进互信、推动更加可持续的全球发展。”

　　17日当天，在万里之外的印度尼西亚首都雅加达，G1137次动车组缓缓驶出哈利姆车站。当天，习近平主席在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问的印尼总统佐科举行会谈后，共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。

　　多次访问中国的印尼海洋与投资统筹部长卢胡特表示，中国拥有先进的高铁技术、丰富的运营经验、专业水平高超的建设者，印尼同中国共建“一带一路”合作取得累累硕果，两国在互惠互利中实现共赢。

　　三个“不可阻挡”彰显智慧担当

　　习近平主席在致辞中强调，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人民对美好生活的向往不可阻挡，各国实现共同发展繁荣的愿望不可阻挡。

　　“习近平主席提出的三个‘不可阻挡’彰显了极大的智慧和担当！”来华参加高峰论坛的巴基斯坦中国和全球化中心研究员艾哈迈德·佐恩表示，各国人民都渴望过上美好生活，各国政府都应努力让民众生活得更好，“这是我们的共同使命……‘一带一路’10年来取得的成就向世界证明，通过坚持不懈的努力和团结协作就一定能够达成目标”。

　　俄罗斯莫斯科国际关系学院欧亚研究中心主任、首席研究员伊万·萨夫兰丘克认为，“共建‘一带一路’倡议强调和平合作、互利共赢，成为维护各国共同繁荣发展的重要力量。”

　　“在拉美和加勒比地区，包括阿根廷在内多个国家加入共建‘一带一路’，正是因为这些国家看到通过共建‘一带一路’能够实现更加和谐、全面、可持续的发展。”阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨说，当今世界存在激烈地缘政治竞争和局部冲突风险，共建“一带一路”秉持的丝路精神得到国际社会广泛认可。

　　横跨亚得里亚海小斯通湾、连通克罗地亚南北国土的佩列沙茨大桥，是中克共建“一带一路”标志性项目，将原本3小时的车程缩短至数分钟，被克媒体誉为“民众期盼了300年的宏伟建筑”。

　　“大桥通车实现了克罗地亚几代人的梦想，”克罗地亚政治分析家姆拉登·普莱舍表示，克罗地亚民众真切感受到共建“一带一路”的必要性并真正受益其中，“‘一带一路’是真正能够实现互利共赢的倡议”。

　　共建“一带一路”为完善全球治理体系拓展了新实践，也为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性。印度“新南亚论坛”创始人苏丁德拉·库尔卡尼认为，共建“一带一路”在带动经济增长的同时，促进人类社会更加团结。“不同文化、不同文明走到一起展开合作，有助于彼此建立信任、减少分歧，这样才能实现真正持久的和平。”

　　期待下一个金色十年

　　“共建‘一带一路’走过了第一个蓬勃十年，正值风华正茂，务当昂扬奋进，奔向下一个金色十年！”习近平主席在致辞中呼吁。

　　10年来，共建“一带一路”惠及广大合作伙伴及亿万普通民众。展望未来，多国人士认为，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将为“一带一路”倡议在下一个十年的发展注入新动力，为新时期加强共建“一带一路”国际合作、促进各国共同发展提供重要机遇。

　　“各方齐聚本届论坛意义非凡，祝贺第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛！”日本前首相鸠山由纪夫说，“这是一场具有里程碑意义的活动，将给未来带来希望。”

　　埃及《金字塔报》总编辑阿拉·萨比特对习近平主席“务当昂扬奋进，奔向下一个金色十年”的话语深感振奋。“本届论坛将为共建国家之间的合作、促进各国共同发展提供重要机遇，为今后确定发展方向。”萨比特说，“随着第二个十年到来，我相信共建‘一带一路’将为推动世界和平发展发挥更加积极的作用。”

　　俄罗斯高等经济大学世界经济和政治系主任阿娜斯塔西娅·利哈乔娃有着相同的感受。在她看来，本届论坛将为共建“一带一路”下一个十年发展开启新篇章，与会各方有望在基础设施、能源、金融等领域达成更多合作共识，推动更多重要项目落地，为各国共同发展繁荣贡献力量。

　　习近平主席在致辞中指出，共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。纵观人类发展史，唯有自强不息、不懈奋斗，才能收获累累果实，才能建立利在千秋、福泽万民的长久之功。这是我们这一代政治家对当代人和后代人的责任。

　　克罗地亚政治分析家姆拉登·普莱舍对此深表认同。“各国政治家齐聚中国，出席本届高峰论坛，这印证了共建‘一带一路’的重要性和必要性。”他说，“共建‘一带一路’是当今世界最重要的倡议之一，为弥合分歧铺平道路，让每个国家都有机会共享发展机遇。”

　　从捷斯-图巴高速公路到摔跤竞技场、从乡村打井工程到方久尼大桥，塞内加尔外国记者协会秘书长阿卜杜拉耶·巴对本国的“一带一路”合作项目如数家珍。“共建‘一带一路’使世界许多地区实现互联互通，并持续推动全球实现团结和共同富裕。期待本届论坛能为非洲国家提供更多融资、贸易和多边合作的机会，为非洲加强基础设施建设提供新的重要机遇，”阿卜杜拉耶·巴说，“这对非洲将是一笔无价的财富！”（综合新华社记者报道，执笔记者：商婧、何毅、班威）

(责编：贾文婷、燕勐)

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