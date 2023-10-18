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谈合作 谋发展 促共赢——来自“一带一路”企业家大会的声音

2023年10月18日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电 题：谈合作 谋发展 促共赢——来自“一带一路”企业家大会的声音

　　新华社记者王希、余俊杰、张骁

　　1200多位中外代表参会，一大批合作项目签约，发布包括五方面共识的北京宣言……17日举行的“一带一路”企业家大会上，中外工商界人士深入交流、寻找机遇、凝聚共识，取得丰硕成果，彰显了继续为高质量共建“一带一路”贡献工商力量的信心和决心。

　　“一带一路”倡议激活共建国家发展动力

　　“我们与吉布提开展合作十年来，建港口、拓园区、引产业、育人才，纳税近1亿美元，推动了吉布提产业和经济发展。”招商局集团董事长缪建民在会议发言中表示，企业与共建国家、合作伙伴瞄准增量，共同做大“蛋糕”，发展了共赢可持续的合作关系。

　　中外工商界人士认为，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。十年来，共建“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转变为现实，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

　　“基础设施的联通能够提升共建国家接入世界经济的能力和水平，增强经济发展造血功能。”中国铁建总裁王立新告诉记者，过去十年企业发挥全产业链优势，以“一带一路”共建国家发展需求为导向，建成和运营了中老铁路、亚吉铁路等一大批标志性工程，把海外业务范围拓展至140个国家和地区。

　　共建“一带一路”，不仅激活了相关国家发展动力，也增进了当地民生福祉。“高山之国”塔吉克斯坦冬季寒冷，电力曾经十分紧张。一家中国民营企业在当地合作建设的能源项目改善了这一状况。

　　“我们创新性地发挥企业技术优势，通过建设热电联产项目，保障了塔吉克斯坦近40万人的冬季供热和用电。”特变电工股份有限公司董事长张新在发言中表示，特变电工将与各国企业一道用更加务实的合作成果，讲好共建“一带一路”故事。

　　拓展合作领域 创新合作模式

　　签约环节是本次企业家大会的“重头戏”——从基础设施、清洁能源，到人工智能、生物医药，再到金融服务、现代农业、轨道交通等领域，中外代表在大会期间签订了一大批务实合作成果，项目覆盖68个国家和地区。

　　细看合作项目内容，共建国家工商界发挥各自优势，拓展合作领域，创新合作模式，传统领域进一步夯实发展根基，健康、绿色、创新等新领域合作亮点纷呈。

　　“中国建材集团今天签约两个项目，一个是在波兰EPC总承包建设400兆瓦光伏电站项目，一个是为马来西亚水泥生产线配套建设10兆瓦余热发电工程，都是绿色低碳项目。”在中国建材集团董事长周育先看来，中国与共建国家携手推动绿色发展，共同应对气候变化、环境污染等难题，给企业带来了更多发展机遇。

　　刚刚和老挝政府代表顺利签约的亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理刘冰燕说：“我们本次与老方签约，到2025年建成年产500万吨钾肥项目，将助力老挝成为东南亚最大钾肥生产基地，对提高世界钾肥供应能力也具有重要意义。”

　　资金融通是共建“一带一路”的重要支撑。签约仪式上，中国银行与哈萨克斯坦、沙特、塞尔维亚等国企业签署了8项合作协议，涉及减排降碳、电信网络等领域。

　　中国银行董事长葛海蛟在发言中说，中国银行与共建国家1700多家金融机构建立了合作关系，希望进一步加强与国际金融组织、金融同业交流互动，推动金融标准对接、项目信息共享，开展多样化的第三方市场合作，助力提高贸易和投资自由化便利化水平。

　　“此次大会签约不论是项目数、涉及国别，还是签约金额，都超过上一届企业家大会。”中国贸促会副会长于健龙在受访时表示，这充分彰显了共建“一带一路”的蓬勃生机，也将为“一带一路”可持续发展注入新的动力。

　　推进高质量共建“一带一路”行稳致远

　　此次会议上，广泛凝聚各方共识的“一带一路”企业家大会北京宣言正式发布——中外工商界人士呼吁坚持开放合作、深化互联互通、坚持绿色发展、推进数字经济合作、坚持合规经营和履行社会责任，让共建“一带一路”成为共同的机遇之路、繁荣之路。

　　当前，世界进入新的动荡变革期，全球经济复苏道阻且长。在不确定、不稳定的世界中，工商界要求以合作促进发展的声音显得愈加珍贵、前景更值得期待。

　　在沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬看来，“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”有很多契合之处，他十分看好两国企业深入合作的潜力。

　　“目前我们在40多个共建国家设有经营网点，渣打银行也是首家签署《“一带一路”绿色投资原则》的英国金融机构。”英国渣打集团主席韦浩思在发言中表示，共建“一带一路”倡议进入新的十年，将为更高质量发展创造机会。

　　“企业家是共建‘一带一路’的重要动力源，让我们大力弘扬优秀企业家精神，把握机遇，携手前行。”国务院国资委主任张玉卓在致辞中表示，未来将进一步深化同各国企业务实合作，坚持深化层次、扩展领域，坚持聚焦所需、发挥所长，坚持创新驱动、产业协同，助推高质量共建“一带一路”行稳致远。

(责编：贾文婷、燕勐)

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