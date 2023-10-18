新华社纽约10月17日电 综合新华社驻外记者报道：据巴勒斯坦通讯社17日报道，以色列军队当晚空袭了加沙城一家医院，造成数百人死伤。以色列国防军对此予以否认，并表示巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）应对此事负责。世界卫生组织、红十字国际委员会等国际组织，以及约旦、黎巴嫩、土耳其等国谴责对加沙城医院的袭击，呼吁国际社会尽快制止流血事件。

巴勒斯坦安全部门人士17日告诉新华社记者，遭以军空袭的医院内有大量流离失所者暂时居住，现场可以听到强烈的爆炸声，爆炸还引发了火灾。巴勒斯坦总统阿巴斯当天宣布，在巴全境为医院遇难者及在本轮冲突中遇难的巴勒斯坦人哀悼三天。

以色列国防军17日晚发表声明说，以军对作战系统的分析以及掌握的多方情报显示，加沙地带武装组织当晚向以色列发射了多枚火箭弹，其中杰哈德的火箭弹发射失误并击中医院，应为此事负责。

阿巴斯当地时间18日凌晨发表讲话说，以色列政府已越过“所有红线”，他和约旦、埃及领导人已决定取消原定于18日在安曼与美国总统拜登的会晤。他再次呼吁巴勒斯坦人民团结起来，采取一切必要措施制止加沙地带和约旦河西岸的暴力冲突。

联合国人权事务高级专员图尔克17日晚发表声明，谴责加沙城医院当天遭袭造成数百人死亡，称这一袭击是“完全不可接受的”。图尔克说，暴力和杀戮必须立即停止，国际社会必须尽一切努力结束这种可怕的情况。

世界卫生组织17日晚发表声明强烈谴责此次袭击事件。声明说，遭袭医院是加沙地带北部被以色列军方要求疏散的20家医院之一。世卫组织呼吁以色列撤销撤离命令，遵守国际人道主义法，保护医疗机构安全。

总部位于瑞士日内瓦的红十字国际委员会17日晚发表声明，对加沙城医院遇袭、数百人死亡的消息表示震惊。声明说：“医院应该成为拯救生命的庇护所，而不是杀戮和轰炸的对象。”

约旦王宫17日晚发表声明说，约旦国王阿卜杜拉二世强烈谴责以军对加沙城医院的空袭，并警告说当前的巴以冲突已进入危险阶段，将使该地区陷入更不确定的灾难，国际社会应尽快制止流血事件。

据黎巴嫩媒体17日晚报道，黎巴嫩总理米卡提、议会议长贝里谴责以军袭击加沙城医院。米卡提宣布18日为全国哀悼日，悼念这起事件中的遇难者。

土耳其外交部17日发表声明说，土对以色列袭击加沙城医院并造成数百名巴勒斯坦人死亡感到非常愤怒，对此次“野蛮袭击”进行最强烈的谴责。声明说，在国际法和良知面前，直接针对平民、医院、学校的袭击行径需要承担责任。

17日早些时候，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅发表声明，宣布其军事指挥官艾曼·诺法尔在以色列对加沙地带中部空袭中被打死。以色列军方随后发表声明确认了这一消息。

据巴勒斯坦卫生部的数据，截至当地时间17日17时30分，在本轮巴以冲突中，加沙地带死亡约3000人，受伤12500余人；约旦河西岸死亡61人，受伤1250余人。

加沙地带卫生部门发表声明表示，由于电力供应不足，加沙地带多家医院医疗服务面临崩溃。卫生部门呼吁居民主动向医院运送燃料，尽可能挽救伤员。

德国总理朔尔茨17日访问以色列，分别与以色列总统赫尔佐格、总理内塔尼亚胡举行会谈。朔尔茨在与内塔尼亚胡会谈后召开的联合记者会上表示，德国将努力防止本次巴以冲突外溢至其他国家。

据土耳其媒体报道，土耳其外长菲丹17日在土首都安卡拉提出了推动巴以之间长期和平的建议。他表示，为了实现巴以之间的长久和平，一旦巴勒斯坦与以色列未来通过谈判达成协议，包括土耳其在内的其他国家可以成为该协议的担保方，以确保该协议得以有效执行。他同时强调，各方在解决巴以问题时应向着实现“两国方案”的目标而努力。

伊朗总统办公室16日发表声明说，伊朗总统莱希当天同土耳其总统埃尔多安通电话，强调有必要立即采取行动，结束以色列对加沙地带的袭击和围困。

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