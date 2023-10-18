新华社北京10月17日电

中华人民共和国和巴布亚新几内亚独立国联合声明

2023年10月16日至19日，巴布亚新几内亚独立国总理詹姆斯·马拉佩应邀出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，并对中华人民共和国进行正式访问。

访问期间，习近平主席会见马拉佩总理，李强总理同马拉佩总理举行会谈。两国领导人就双边关系、共建“一带一路”合作以及共同关心的问题深入交换意见，达成重要、广泛共识。

一、双方高度评价建交47年来两国关系取得的长足发展，认为双方政治互信持续深化，互利合作蓬勃开展，人民友谊更加牢固，在多边场合保持良好沟通协调，相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系内涵不断丰富。

二、巴新方赞赏新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为发展中国家独立自主迈向现代化提供了全新选择，坚信中国将全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

三、双方重申，尊重彼此国家独立、主权和领土完整，支持两国人民自主选择符合本国国情的发展道路，将继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。巴新方重申，坚定奉行其一贯坚持的一个中国政策，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对“台独”，支持中华人民共和国政府为实现国家统一所作的一切努力。涉港、涉疆、涉藏问题是中国内政，巴新在其“广交友，不树敌”外交政策下，重申不干涉其他主权国家内政的原则。中方重申坚定支持巴新走独立自主的发展道路，维护国家主权、安全和发展利益。

四、巴新方认识到中国经济和市场的巨大潜力，希望抓住这一重要机遇，通过创办经济特区、发展下游加工业为巴新丰富的可再生和不可再生资源增加附加值，实现工业化。中方对此表示支持。

五、巴新方高度评价共建“一带一路”倡议提出10年来对推动各国合作共赢发展、促进全球经济增长作出的重要贡献，热烈祝贺中方成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。巴新将继续积极参与共建“一带一路”。

六、巴新方欢迎和支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方共同推动构建人类命运共同体。中方赞赏巴新在联合国、亚太经合组织等多边机制以及国际和地区组织中发挥的作用。

七、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，要坚持真正的多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护发展中国家权益，坚决反对任何拼凑“小圈子”、人为划分阵营、挑动分裂对抗的行径。

八、双方一致认为有必要加大内部协调、凝聚各方合力、增强发展动能，推动两国全面战略伙伴关系迈向更高水平。

——加强各层级各领域交往，深化治国理政互学互鉴，持续深化互信。

——推动发展战略对接，拓展贸易投资、银行金融、农林渔业、基础设施建设、能源矿产、绿色发展、海洋资源管理保护及研究等领域务实合作。进一步加快中巴新自贸协定进程，争取1年内完成自贸协定联合可研并启动谈判。致力于尽早开通广州至莫尔斯比港直航。

——增进人文交流，促进民心相通，扩大教育、文化、青年、卫生、体育、旅游、媒体等领域交流合作。中方将继续向巴新方提供多种奖学金和培训名额，继续派遣中国医疗队和中文教师。

——致力于构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体，积极支持落实《蓝色太平洋2050战略》，共同建设应急物资、应对气候变化、减贫、菌草、农业等多边合作平台，推动中国同太平洋岛国整体合作迈上新台阶。

——增强在国际和地区事务中沟通协调，共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。积极落实全球发展倡议框架下合作，促进落实联合国2030年可持续发展议程。

访问期间，双方还达成了涉及发展合作、基础设施建设、应对气候变化、教育、能源等领域多项具体合作成果。

2023年10月17日于北京

(责编：艾雯、燕勐)