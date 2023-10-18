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波兰执政党在议会选举中失去独立执政资格

2023年10月18日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社华沙10月17日电（记者张章 陈琛）波兰国家选举委员会17日公布议会选举正式结果，执政的法律与公正党保持议会众议院第一大党地位，但失去了独立执政资格。

　　选举结果显示，在15日举行的议会选举中，法律与公正党得到35.38%的选票，赢得众议院460议席中的194席，位列第一；公民联盟以30.7%的得票率赢得157席，位列第二；“第三条道路”联盟、新左翼党和自由与独立联盟分别以14.4%、8.61%和7.16%的得票率，赢得65席、26席和18席。

　　在拥有100个席位的参议院中，公民联盟赢得41个议席，法律与公正党赢得34席，“第三条道路”联盟和新左翼党分别赢得11席和9席，另外5个席位归属于独立参选人。

　　此次议会选举投票率达到74.38%，创下历史最高纪录。

　　分析指出，虽然法律与公正党继续保持议会第一大党地位，但由于所获席位未能超过众议院半数席位，失去独立执政资格。公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党很可能组成联盟上台执政。

　　波兰议会为两院制，众议院有460个席位，参议院有100个席位，议员均通过选举产生，任期4年。

　　上一届波兰议会选举于2019年10月举行，法律与公正党保持了众议院第一大党地位，获得独立执政资格。

(责编：贾文婷、燕勐)

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