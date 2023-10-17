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 从八个维度看高质量共建“一带一路” 

李杉
2023年10月17日14:21 | 来源：人民网
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2013年金秋时节，习近平总书记提出共建“一带一路”倡议。走过十年，共建“一带一路”从中国倡议到国际共识，从理念转化为行动，从愿景转变为现实，取得了沉甸甸、实打实的成就。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大报告提出：“推动共建‘一带一路’高质量发展。”从新起点再出发，高质量共建“一带一路”，在和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路、健康之路、绿色之路和数字之路上继续扎实推进，携手世界合作共赢、共同发展，擘画携手共建人类命运共同体新蓝图。

和平之路

发展是人类的共同追求。10年来，共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，携手各国共同走和平发展道路，满足各国人民过上更好日子的期盼与渴望，广泛汇聚合作发展共识，为变乱交织的世界带来更多确定性和稳定性，为共建国家带来实实在在的好处。

源于中国，造福世界。截至2023年6月底，中国与五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目应运而生。坦桑尼亚干旱地区民众在家门口用上了干净的饮用水，乌兹别克斯坦白内障患者重获光明，中国菌草在巴布亚新几内亚开出幸福花……一个个动人的故事见证了和平合作、互利共赢的丝路精神。

繁荣之路

10年来，共建“一带一路”紧抓发展这个最大公约数，筑就共同发展的机遇之路、繁荣之路，促进全方位多领域互联互通，形成“最美和声”。在设施联通方面，共建“一带一路”以“六廊六路多国多港”为基本架构，基本形成“陆海天网”四位一体的互联互通格局；在资金融通方面，亚洲基础设施投资银行从最初57个创始成员国，发展到今天的来自六大洲的109个成员，成为成员数量仅少于世界银行的全球第二大多边开发机构；在产业合作方面，深化钢铁、建材、农业等传统行业合作，探索新能源、5G等新兴产业合作，致力于打造协同发展、互利共赢的合作格局。

第20000列“长安号”从西安国际港站驶出，给世界送去“中国制造”；中老铁路突破重山阻隔，成为国际物流的“黄金通道”；蒙内铁路联通东西，是东非铁路网的开端，更是一条充满希望的经济走廊……一个个合作丰碑，搭建起高效的贸易通道网络平台，助力各国走好走稳“一带一路”这条繁荣之路。

开放之路

优势互补、包容共享。“一带一路”是一条开放之路。

中国企业收购比港港务局67%的股权并接收经营，助力比雷埃夫斯港扬帆再起航，成为地中海地区最大港口和全球发展最快的集装箱码头之一；中国支持建设的雅万高铁，让印度尼西亚首都雅加达到万隆之间的最快通行时间从3个多小时缩短至40分钟；中国帮助巴基斯坦、马尔代夫等国实施机场升级扩建，为跨境人员流动及贸易往来带来更多便利……得益于共建“一带一路”，许多国家打破长期制约发展的基础设施瓶颈，更好融入全球供应链、产业链和价值链。

2013年到2022年，我国与共建国家进出口总额累计19.1万亿美元，年均增长6.4%，贸易规模持续扩大，开放水平不断提高。在共建“一带一路”倡议下，我国与共建国家在工作制度对接、技术标准协调、检验结果互认、电子证书联网等方面同样取得积极进展。目前，我国已经与20个共建国家签署了14个自贸协定。

创新之路

10年来，创新始终是一个关键词，中国与共建国家加强科技创新合作，加速集聚创新资源，为共建“一带一路”注入强劲动力。截至2023年6月底，中国与80多个共建国家签署《政府间科技合作协定》，“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO）成员单位达58家；2013年以来，中国支持逾万名共建国家青年科学家来华开展短期科研工作和交流，累计培训共建国家技术和管理人员1.6万余人次；累计帮助50多个非洲国家建成20多个农业技术示范中心，在农业、新能源、卫生健康等领域启动建设50余家“一带一路”联合实验室。

文明之路

古丝绸之路自古便承载着商品贸易和文化交流的两重功能，延续千年的丝路精神，“一带一路”不仅是一条通商易货之道，更是一条文明之路。

文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。作为“一带一路”的倡导者和推动者，中国也成为促进世界文明交流互鉴的先行者和示范者。截至2023年6月底，中国已与45个共建国家和地区签署高等教育学历学位互认协议。中国院校在132个共建国家办有313所孔子学院、315所孔子课堂；“汉语桥”夏令营项目累计邀请100余个共建国家近5万名青少年来华访学，支持143个共建国家10万名中文爱好者线上学习中文、体验中国文化。

我国与共建“一带一路”国家文化旅游合作也日益丰富。截至2023年6月底，中国已与144个共建国家签署文化和旅游领域合作文件。中国与共建国家共同创建合作平台，成立了丝绸之路国际剧院联盟、博物馆联盟、艺术节联盟、图书馆联盟和美术馆联盟，成员单位达562家，其中包括72个共建国家的326个文化机构。

健康之路

截至2023年6月底，中国已与世界卫生组织签署《关于“一带一路”卫生领域合作的谅解备忘录》，与160多个国家和国际组织签署卫生合作协议，发起和参与中国—非洲国家、中国—阿拉伯国家、中国—东盟卫生合作等9个国际和区域卫生合作机制。为共建国家培养数万名卫生管理、公共卫生、医学科研等专业人才，向58个国家派出中国医疗队，赴30多个国家开展“光明行”，免费治疗白内障患者近万名，与湄公河流域国家、中亚国家、蒙古国等周边国家开展跨境医疗合作，卫生健康合作成效显著。

绿色之路

在推动共建国家在商贸、文化、科技、能源等领域的交流合作的同时，生态文明建设也已成为绝大多数国家的共识。

十年来，“绿色丝绸之路”建设取得丰硕成果。中国已与30多个国家及国际组织签署环保合作协议，与31个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，与32个国家建立“一带一路”能源合作伙伴关系。

此外，中国实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，与39个共建国家签署47份气候变化南南合作谅解备忘录，与老挝、柬埔寨、塞舌尔合作建设低碳示范区，与30多个发展中国家开展70余个减缓和适应气候变化项目，培训了120多个国家3000多人次的环境管理人员和专家学者。绿色已成为共建“一带一路”的底色。

数字之路

当前，数字经济成为21世纪全球经济发展的主导力量。“数字丝绸之路”为“一带一路”拓宽了发展空间，展现出旺盛的生命力。

近几年，以跨境电商、海外仓为代表的国际贸易新业态和新模式蓬勃发展，让更多来自共建“一带一路”国家的优质特色产品进入中国市场，也让“中国制造”销往全世界。截至2022年底，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与30个国家签署电子商务合作谅解备忘录。

同时，积极推进建设数字交通走廊，发起“数字化中欧班列”“中阿网上丝绸之路”等数字项目建设，已构建起130套跨境陆缆系统，对传统基础设施如港口、铁路、道路等进行数字化升级改造。

共建“一带一路”作为长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，十年跨越只是序章。面向未来，坚持团结、合作、共赢，中国同各方一起携手高质量共建“一带一路”，必将让这条幸福之路越走越宽广、越来越繁荣。

(责编：贾文婷、杨牧)

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