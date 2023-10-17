【乌兹别克斯坦】鲁斯兰·肯扎耶夫

人民图片 郭俊锋摄

中亚古城撒马尔罕古老建筑的砖墙边、林荫路上和集市中，声声外语不绝于耳。这座既古老又年轻的城市不断吸引着来自各大洲的多国游客。中国游客更是络绎不绝地前来拜访这座至今仍旧充满传说的城市。

在阿夫拉西阿卜城址的地层深处，人们发现了属于城主的宫殿。宫殿壁画记录下1500年前接待外宾的场景，其中一部分刻画了远道而来手持丝绸与蚕茧的中国使团。另一幅壁画则描绘了中国唐朝皇帝狩猎与皇后乘舟出行游赏场景。

站在日落前的古城遗址上，想象着传奇的玄奘法师曾经眺望着同一片被夕阳染红的天空。他跟随商队一起跨出国门，来到撒马尔罕，他将通过自己的布道令城主折服，然后继续踏上追寻真理的漫漫长路。

撒马尔罕用自己传奇和令人难忘的气质吸引着各国游客，如同历史上作为丝路明珠吸引着徒步旅行者和商贾纷纷前往。现在，丝路之旅已经变得简单容易了许多，但了解异域文化、文明及民族间交流带来的魅力却从未隐去。不同民族的思维方式或许不同，心灵却是相近的。撒马尔罕作为一座千年古城，不断提示着世人各国各族间的共同性和一致性，而这正是以发展和繁荣为目标的友好互信关系的基础。中国国家主席习近平正是对这一思想做出了现代化的、切合实际的、被广泛需要的解读。人类命运共同体理念之光照亮世界前行之路，并为全世界构建共建共享的更好明天贡献了中国力量。

为了实现将地球变为和谐大家庭的目标，各国各民族以及每个个体间都需要紧密的相互联系。中国领导人号召建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，实现各国人民关于美好生活的梦想。这一以各国各族人民福祉为目标的倡议不仅充满全人类共通的人道情怀，更是极富实用主义。拒绝利己主义思维、尊重伙伴、遵循互利的原则已经成功转换为了富有说服力的数据。“一带一路”倡议提出10年以来，全球150多个国家的积极响应证明了这一倡议是被广泛需求的。

乌兹别克斯坦是首批支持并参与“一带一路”倡议的国家之一。中国和乌兹别克斯坦的双边关系和共建“一带一路”的努力为维护整个中亚地区的安全、稳定、繁荣做出了举足轻重的贡献。两国深化“一带一路”倡议建设与国家发展战略对接的目的也正在于此。

中乌合作一个最典型的例子就是“安格连—帕普”电气化铁路的建设。有了这条铁路，被崇山峻岭分隔的地区得以连接起来。“安格连—帕普”铁路于2013年9月动工，2016年2月完工，历时900天。900天奋战成就了火车900秒穿行大山的奇迹。

在这条铁路线路中，穿越库拉米山区的卡姆奇克隧道是全线控制性工程，连接了各个铁路路段，是乌兹别克斯坦有史以来第一条铁路隧道，也是整个中亚地区最长的铁路隧道。当地民众惊叹于中国建设者的高超速度，要知道让这一铁路投入运营，欧洲和美国公司需要至少5年时间。

基础设施合作建设远没有止步于此。目前这一区域内有一条中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦公路、铁路复合交通走廊，以及中国—哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦铁路线路。各国不断完善跨境运输网络，极大提高了中国和乌兹别克斯坦之间的跨境运输效率。“一带一路”倡议为发展中国家带来了优化经济、提高人民福祉的有效措施。基础设施的共同发展带动经济、贸易、人文交流，为每个个体都带来了幸福。

过去的十年间，由中国提出并得到世界大多数国家支持的倡议取得了令世人瞩目的成就。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将成为总结十年来这一光荣之路上所取得成就的绝佳机会。此外，论坛也将成为这一覆盖面最广的全球化倡议下一步发展的新起点。“一带一路”倡议已经惠及全球四分之三的国家，吸引了超过1万亿美元的投资。毫无疑问，今后这一倡议将取得更大成就。

构建人类命运共同体需要未来几代人的不懈努力，而以共商共建共享原则为基础的共建“一带一路”事业将极大地加快实现人类命运共同体的进程。中方共建“一带一路”倡议在十年间证明了其务实高效的特性和广阔的发展前景。

（作者是乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑，翻译：李明琪）

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