新华社北京10月17日电

中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明

应习近平主席邀请，埃塞俄比亚联邦民主共和国总理阿比·艾哈迈德·阿里于2023年10月15日至21日出席在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。其间，阿比总理对中华人民共和国进行正式访问。

访问期间，中华人民共和国国家主席习近平会见埃塞俄比亚联邦民主共和国总理阿比，中华人民共和国国务院总理李强同阿比总理举行会谈。双方在友好、坦诚、互信的气氛中，就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成了广泛共识。两国并签署了多项旨在深化中埃塞友好合作的协议文件。

一、双方高度评价两国2017年建立的全面战略合作伙伴关系，对两国务实友好合作取得的丰硕成果表示满意。双方一致同意保持高层交往，增进政治互信，深化互利合作，更好地造福两国人民。双方宣布将现有伙伴关系提升为全天候战略伙伴关系。

二、双方重申坚定支持彼此捍卫国家主权、领土完整等核心利益。中方赞赏并支持埃塞方为推进和平进程和发展振兴所作努力。埃塞俄比亚政府重申坚持一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，支持中方为实现国家统一所作的一切努力。

三、双方一致认为，两国共建“一带一路”富有成果，“一带一路”倡议为促进两国经济发展和改善民生发挥了积极作用。双方一致同意在2018年9月签署的《中华人民共和国政府和埃塞俄比亚联邦民主共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》以及2019年4月签署的《中华人民共和国政府与埃塞俄比亚联邦民主共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》基础上，建立共建“一带一路”合作工作协调机制，深化高质量共建“一带一路”合作，共同维护双方合作项目及企业人员安全，推动各领域务实合作取得更加丰硕成果。

四、埃塞方祝贺第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，愿加紧将埃塞俄比亚《2021－2030十年发展规划》和《内生经济改革计划》与中方“一带一路”倡议对接。

五、埃塞方赞赏并支持习近平主席提出全球发展倡议，引领各国将发展议题重新置于国际议程的核心，推动加快落实联合国2030年可持续发展议程。中国赞赏埃塞俄比亚率先加入旨在促进发展合作，为可持续发展目标集聚资源的“全球发展倡议之友小组”，双方将在全球发展倡议框架下深化各领域务实合作。

六、埃塞方赞赏并支持习近平主席提出全球安全倡议。双方赞赏对方为维护地区和世界和平稳定作出的积极贡献，一致同意各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持维护各领域安全。双方愿进一步讨论全球安全倡议，为推动世界持久和平与发展作出贡献。双方同意深化合作，提升构建解决非洲之角地区安全关切的能力。

七、双方将加强和平、司法和安全领域交流与合作，加强反恐、预防及打击跨国犯罪、执法、装备技术等领域合作。

八、埃塞方赞赏并支持习近平主席提出全球文明倡议。双方认识到，世界各国在求和平、谋发展、探索现代化道路过程中面临共同挑战，需要团结、协作、对话，但分裂和对抗仍在阻碍国际团结合作。为此，两国应率先落实全球文明倡议，倡导不同文明和平共处、和合共生，加强文明交流互鉴，促进民心相通。

九、双方一致认为，中国式现代化将为两国合作带来新机遇，双方加强务实合作、密切经济联系符合两国人民根本利益。双方同意进一步加强平衡、互利的贸易伙伴关系。中方愿继续鼓励并支持包括农食产品在内的埃塞俄比亚产品对华出口，欢迎埃塞方用好非洲农产品输华准入“绿色通道”。

十、双方一致认为，工业化、农业现代化和人才培养是促进独立发展的关键。埃塞方赞赏习近平主席在中非领导人对话会上提出的“支持非洲工业化倡议”、“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。中方赞赏埃塞方大力发展制造业、促进投资和开发工业园区及经济特区，愿继续推动对埃塞俄比亚投资，探讨亚吉铁路达能等合作项目，为埃塞俄比亚工业园区和经济特区建设提供支持。

十一、双方重申密切两国的联系，将通过加强在文化、教育、科技、青年、妇女、媒体、智库、人力资源开发等领域的交流合作，进一步深化民间友好。中方欢迎埃塞俄比亚公民来华旅游，埃塞方欢迎中国公民赴埃塞俄比亚旅游。双方支持中埃塞空运企业根据有关政策及市场需求开通并增加两国间航班，提高两国人员往来便利化水平。

十二、双方将加强卫生领域合作。中方将继续支持埃塞俄比亚公共卫生系统建设，继续向埃塞俄比亚派遣医疗队，并鼓励中国医疗健康、制药和医疗设备制造企业到埃塞俄比亚投资。埃塞方感谢中国对埃塞俄比亚卫生健康领域特别是长期派遣医疗队和在新冠疫情期间的支持。

十三、双方同意就国际和多边事务加强合作。双方重申共同反对外来干涉和强权霸凌，一致同意坚持多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，塑造更加公正合理的国际秩序，推动构建人类命运共同体。

十四、中方欢迎埃塞方加入金砖国家合作机制，埃塞方感谢中方为此所给予的大力支持。双方一致同意在金砖框架下秉持开放包容、合作共赢精神和人类命运共同体理念，不断深化合作。

十五、双方将进一步加强非洲事务合作。中方将继续支持非洲大陆自由贸易区建设和非洲一体化进程，支持非洲国家和地区组织在非洲联盟主持下以非洲方式自主解决非洲问题的努力，支持非洲联盟《2063年议程》第二个十年执行计划，欢迎非洲联盟加入二十国集团。双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好“九项工程”、《达喀尔行动计划（2022－2024）》和《中非合作2035年愿景》等框架内务实合作。双方将积极落实“非洲之角和平发展构想”，推动地区国家凝聚共识，独立自主处理地区事务，支持区域一体化进程。

十六、双方强调有必要捍卫、促进并加强在联合国气候公约框架下多边应对气候变化的努力，并实现《巴黎协定》所规定的目标。中方赞赏非洲提升应对气候韧性和适应能力，开展环境保护和气候行动项目，支持埃塞俄比亚“绿色遗产倡议”。埃塞方赞赏中方在气候变化南南合作方面所作贡献。两国将加强绿色经济、可再生能源开发领域合作，共同努力推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效落实，推动2023年12月在阿联酋举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功。

双方一致认为，阿比总理访华取得圆满成功，对促进中埃塞关系发展及推动构建高水平中非命运共同体具有重大意义。

埃塞方对习近平主席、中国政府和中国人民在阿比总理访问期间给予的热情友好接待表示最诚挚的感谢。

(责编：杨雪楠、白宇)