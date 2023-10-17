哈萨克斯坦汉学家哈菲佐娃。资料图

人民网北京10月17日电 （褚梦琦、叶列娜、邓洁）今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。谈起“一带一路”，哈萨克斯坦汉学家克拉拉·哈菲佐娃的话题总会联想到古丝绸之路。在她看来，共建“一带一路”倡议的成功之处就在于其具有深厚的文明根基，且顺应了时代的发展潮流，为众多国家创造了发展机遇。

汉字——研究中华文明的密钥

哈菲佐娃的一生都献给了汉学研究。她回忆道，1949年新中国成立之初，10岁的哈菲佐娃在一本儿童杂志上看到了有关中国的文章。其中关于汉字的介绍吸引了她的注意。 “汉字是如此神秘而有趣。 是汉字激发了我对中华文明的兴趣。”哈菲佐娃说。

1958年，哈菲佐娃被塔什干国立大学东方学系录取，毫不犹豫地选择了汉学研究。她说，自己的学术研究离不开两个人——俄罗斯教授奥列格·瓦京和玛丽亚·伊万诺夫娜。奥列格·瓦京对孔子尤为崇敬。玛丽亚·伊万诺夫娜则痴迷于中国历史，并藏有大量中国典籍，热爱中国艺术。她说，两位恩师高深的学术造诣对她的学术之路产生了深远影响。

1962年，哈菲佐娃被派往北京大学深造，这是她第一次来到中国。正值青年的她对中国的一切都充满好奇。这次留学也点燃了她对于中国的兴趣之光，从此坚定了她研究中国的学术道路。“此后我曾多次到过中国，每一次访问都有不同的收获。”

“一带一路”—— 时代强音

除了教学和研究，克拉拉·哈菲佐娃还经常为各类代表团担任翻译。一次随团翻译中，她来到新疆。大草原上的驼队让她的脑海中浮现出古丝绸之路的场景。在她看来，这是丝绸之路上的古商队由中国经哈萨克斯坦通往远方的见证。

10年来，共建“一带一路”倡议取得丰硕成果。哈菲佐娃认为，这一倡议得以成功，是因为其根植于深厚的文明基因，顺应当代现实，并推动国家间的合作走深走实。“‘一带一路’倡议覆盖全球各大洲，让众多发展中国家发生了翻天覆地的变化，还连接了亚洲、非洲和拉丁美洲等新的区域。”她补充说。

哈菲佐娃指出，共建“一带一路”倡议犹如一条奔涌向前的河流，其发展之势不可阻挡。这一倡议框架下的国际合作形式多样，每个国家都可以贡献自身的力量。共建“一带一路”倡议不仅有助于各国的经济发展，也促进构建人类命运共同体理念的落实。

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