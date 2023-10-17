新华社北京10月17日电（记者袁帅、侠客）出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外国领导人和国际组织负责人已陆续抵达北京。

10月15日下午至17日下午，肯尼亚总统鲁托，智利总统博里奇，匈牙利总理欧尔班，埃塞俄比亚总理阿比，尼日利亚副总统谢蒂马，斯里兰卡总统维克拉马辛哈，刚果（布）总统萨苏，巴布亚新几内亚总理马拉佩，柬埔寨首相洪玛奈，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦，埃及总理马德布利，塞尔维亚总统武契奇，印度尼西亚总统佐科，泰国总理赛塔，哈萨克斯坦总统托卡耶夫，巴基斯坦总理卡卡尔，阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡希米，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，俄罗斯总统普京，莫桑比克总理马莱阿内，蒙古国总统呼日勒苏赫，越南国家主席武文赏，阿根廷总统费尔南德斯，土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫和联合国秘书长古特雷斯、新开发银行行长罗塞夫等先后乘飞机抵达。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月17日至18日在北京举行。据悉，来自140多个国家、30多个国际组织的代表确认与会。参会嘉宾注册人数超过4000人。

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