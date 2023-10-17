新华社莫斯科10月17日电 人迹罕至的北极圈内储藏着丰富天然气资源。俄罗斯北部亚马尔半岛和格达半岛是俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区深入北极圈部分，这里坐落着中俄共同打造的“冰上丝绸之路”重点项目——亚马尔液化天然气项目（简称“亚马尔项目”）和北极液化天然气2项目（简称“北极2项目”）。

赴实地探访，在北极寒风中，记者感受到中俄开展能源合作、共建“冰上丝绸之路”的热情。

亚马尔-涅涅茨自治区天然气储量大、埋藏浅、纯净度高。该地区气候恶劣，然而，最低气温可达零下52摄氏度的严寒并未阻碍项目建设。

这是2018年8月8日在俄罗斯萨别塔拍摄的中俄亚马尔项目第二条生产线。（新华社记者吴壮摄）

“我身后这台钻机名为‘极光’，是中国企业按照北极2项目设计要求制造的，能全天候24小时不间断作业，即便室外零下40摄氏度，钻机依旧能正常工作。”在北极2项目建设现场，钻探部负责人弗拉基斯拉夫·普罗相科向记者介绍。

这台极地钻机并非亚马尔和北极2项目中唯一的“中国元素”。

由于极地特殊自然条件，为缩短工期，两项目采用模块化建设模式，即在其他地区分别生产不同的模块化组件，最终运往北极圈内项目地点组装调试。中国企业承揽了亚马尔项目全部140多个模块建设中的85%，北极2项目第一条生产线全部14个模块均由中企制造，第二条和第三条生产线中也分别有12个、6个模块由中企建造，中企还参与了亚马尔项目7艘液化天然气运输船的建造、14艘运输船的运营等。

“与中国伙伴的合作让我们非常满意。”亚马尔项目总经理伊戈尔·科列斯尼科夫告诉记者。

这是2018年8月8日在俄罗斯萨别塔拍摄的中俄亚马尔项目输气管道。（新华社记者吴壮摄）

亚马尔半岛上的小镇萨别塔已成为两个项目的轮班营地。小镇以前常住人口只有19人，现在已建起能容纳3万人生活起居的基础设施，燃料库、锅炉房、污水处理设施、食堂、急救站、消防站、体育馆一应俱全。“几乎没人相信我们能在如此短时间内，在深入北极圈500公里的土地上建成如此庞大的项目。”两项目大股东、俄罗斯诺瓦泰克股份公司董事长列昂尼德·米赫尔松如是说。

“一带一路”倡议提出十年，中俄北极液化天然气合作成果丰硕。亚马尔项目2022年实际产出液化天然气超过2100万吨，超出设计产能20.7%，在增强中国液化天然气供应稳定性和进口来源多样性方面发挥了重要作用。与此同时，北极2项目建设也在稳步推进。

今年8月，建在浮动重力式平台上的北极2项目第一条生产线已从俄北极圈内城市摩尔曼斯克所在的科拉湾运抵2000多公里外的格达半岛，并与陆上液化天然气生产设施完成联通调试。

北极2项目液化工厂建设负责人德米特里·普罗斯库拉在科拉湾生产线前对记者说：“看看这里，看看面前的这个庞然大物，无需多言，这是我们合作成果的最好见证。”（记者：黄河、孟菁、刘恺、陈嫱；剪辑：李麟寅；编辑：丁莹、王昭、岳玉苓、刘学、王雅楠、马震、唐迎、危玮、王沛、刘健、王丰丰）

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