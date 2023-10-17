现场学生与嘉宾合影。人民网记者 张丽鸥摄

人民网北京10月17日电 （记者张丽鸥）由中国国际青年交流中心主办的“第二届中学生德语能力展示暨中德青少年艺术展演活动”于10月16日在北京世纪剧院成功举办。本次活动共吸引了来自全国各地的400多名中学生参加，经过激烈角逐，南京外国语学校代表队最终摘得桂冠。

中国国际青年交流中心副主任陈芃致辞。人民网记者 张丽鸥摄

中国国际青年交流中心副主任陈芃在致辞中指出，语言是信息载体，也是人类心灵沟通的桥梁，促进人文交流、文明互鉴和民心相通，是了解一个国家最好的钥匙。中学生德语能力展示活动旨在激发同学们对学习外语的兴趣，开拓他们的视野，增进他们的才干，提升他们未来的国际竞争力。

北京外国语大学区域与国别研究院常务副院长王建斌教授致辞。人民网记者 张丽鸥摄

北京外国语大学区域与国别研究院常务副院长王建斌教授表示，回顾中德建交50余年，两国在各个领域都展开了非常积极而有效的合作，构筑了坚实的人文合作基础。未来50年的构建将要依赖现在的年轻人们。他还强调了学习德语的重要性，指出学习语言是进一步促进世界和平的一个非常重要的手段。

北京大学德语系长聘副教授马剑点评学生表现。人民网记者 张丽鸥摄

本次活动的评审长，北京大学德语系长聘副教授马剑介绍说，中学生德语能力展示活动已成功举办两届，旨在激发中德两国青少年创新、创造和活力，增进彼此友谊，促进相互了解，推动中德青少年友好事业的健康发展。他表示，评审团结合学生们的语言能力和现场艺术表现效果来评分，最重要的是看他们如何将这些方面结合起来。

活动当天，来自汉诺威布曼欧洲教育学院的德国学生也进行了才艺展示。马剑指出，德国青少年也来到了活动现场，这是两国青少年相互交流的好机会。良好的国际理解和文化交流是两国关系健康积极发展的基础，青年人之间的交流无疑是其中的一个重要层面。

过去几年里，越来越多的中国人选择学习德语，年轻化趋势也更加明显。德语还在2020年被正式纳入我国中学课程，并成为高考科目之一。马剑对此表示，越来越多的学校把德语作为第一或第二外语纳入中学课程，总体来说是一件好事。不过，也有一些问题值得思考，即如何激发学生的积极性，保证教学质量，以及如何确保德语教师的教学水平。

本次活动由中德友好协会、北京外国语大学外语教学与研究出版社协办，北京国际青年研修学院、北京洪堡德语学校承办。大众汽车集团（中国）为本次活动的公益资助单位。

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