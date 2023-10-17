人民网讯 2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，共建“一带一路”已经成为推动构建人类命运共同体的重要实践平台。交通银行上海市分行主动融入“一带一路”建设，利用深耕金融业务等优势，积极做好金融服务。

中欧班列是共建“一带一路”的旗舰项目，拥有便利快捷、安全稳定、绿色经济的突出优势。上海东方丝路多式联运有限公司是上海市政府批准的首个以政府主导，市场化方式运作的中欧班列—上海号运营平台。作为东方丝路的核心合作银行，交行上海市分行在同业中率先创新推出首款“中欧班列—上海号本外币结算直通车”产品，实现让东方丝路、外贸企业及货运代理公司真正体验到畅通“秒”直达的金融结算效率及智慧对账，助力贸易合作的繁荣发展。

中远海运秘鲁钱凯码头是交行积极支持“一带一路”建设的重要项目之一。秘鲁钱凯港属天然深水港，最大水深17.8米，可处理超大型集装箱船舶。乘着“一带一路”的东风，中远海运集团所属中远海运港口有限公司于2019年与秘鲁火山矿业集团在瑞士达沃斯正式签署项目认购及投资协议。交通银行上海市分行通过银团贷款积极支持该项目建设。项目全面运营后，钱凯港将发展成为拉美地区重要的枢纽港和太平洋门户港，成为中秘友好经贸往来新的连接点和沟通桥梁。

从联结方式到基础设施建设，交通银行持续丰富并完善支持“一带一路”建设的方式。交通银行上海市分行将继续根植上海，全力服务好外经贸发展，共同推动“一带一路”高质量发展。

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