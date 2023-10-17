新华社北京10月17日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅16日说，巴武装组织扣押200至250名以色列人员，以军日前对加沙地带的空袭已造成其中22人死亡。以色列总理办公室16日说，总理内塔尼亚胡当天同俄罗斯总统普京通话时表示，以方决心摧毁哈马斯的军事和治理能力。

卡桑旅16日晚发表声明说，巴武装组织扣押200至250名以色列人员，其中卡桑旅扣押约200人，武装组织依照国际法对待这些以方人员。声明还说，已做好准备应对以军地面部队进攻加沙地带。

加沙地带卫生部门16日下午发布的数据显示，以色列袭击加沙地带已造成2778人死亡、9938人受伤。以色列方面数据显示，1400余名以色列人在冲突中死亡。

正在访问以色列的美国国务卿布林肯16日说，美国总统拜登将于18日访问以色列。布林肯还说，以色列已同意与美国共同制定计划，使国际人道主义救援物资能运抵加沙地带。

美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比16日表示，拜登18日还将前往约旦首都安曼，分别同约旦国王阿卜杜拉二世、埃及总统塞西、巴勒斯坦总统阿巴斯会面，讨论加沙地带巴勒斯坦人的人道主义需求问题。

据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯16日同普京通电话，他表示要阻止以色列将巴勒斯坦人驱逐出加沙地带的企图。阿巴斯反对任何伤害平民的行为，强调和平与安全只有通过落实“两国方案”才能实现。

据俄罗斯总统网站消息，俄总统普京16日分别同叙利亚总统巴沙尔、伊朗总统莱希、巴勒斯坦总统阿巴斯、埃及总统塞西通电话。各方一致认为，冲突方必须尽快停火，实行人道主义休战，以便向一切有需要的人提供紧急援助。普京表示，俄方愿与所有建设性伙伴共同努力，以实现尽快停火和局势稳定。

美国媒体16日报道，美国国防部长奥斯汀命令一支约2000人的快速反应部队做好在以色列部署的准备。这支部队已前往以色列附近海域，部分兵力可能进入以境内，在以军的军事行动中担任顾问并提供后勤保障，但不参与作战。

联合国安理会16日晚就俄罗斯起草的关于加沙人道问题的决议草案进行表决，表决结果为5票赞成、4票反对、6票弃权，该草案未获通过。

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