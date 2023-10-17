参与论坛的代表就“一带一路”倡议与巴西“再工业化”政策对接进行交流。人民网记者 陈海琪摄

人民网里约热内卢10月15日电 （记者宋亦然、时元皓）当地时间10月14日，“企业携手侨界 共建‘一带一路’”专题论坛在巴西华人文化交流协会会馆举行。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育出席活动，并与在巴中企代表、央媒代表、侨界代表等就“一带一路”倡议与巴西“再工业化”政策对接进行交流。

王尉育表示，希望中资企业和侨界团结一致，不断发现和创造新商机，多方学习先进经验为我所用。驻外使领馆始终秉持为企业和侨界服务、助力的宗旨，愿与其他驻外机构和当地华侨华人一起共同为祖国强大、中华民族伟大复兴做贡献。

交通银行巴西子行董事长孙煦回顾了交行以及其他中资企业在巴西长期耕耘的成果，也从金融领域介绍了交行及其他同类机构为中巴贸易及其他领域合作作出的积极贡献。孙煦表示，巴西贸易中使用人民币结算的业务量正迅速增长，人民币地位不断上升，意味着当地企业对中国发展信心的增强。

中国银行（巴西）有限公司副行长夏华声表示，近日，中巴贸易首次实现人民币全流程闭环交易，这对于人民币国际化来说是重要一步，将减少美元对于中巴贸易的干扰。未来，中国的金融机构将更加关注绿色金融领域，通过与拥有技术优势的太阳能、风能、电动车等相关行业的中国企业合作，助力巴西绿色产业发展，这与巴西“再工业化”政策也高度相符。

巴西华人文化交流协会监事长彭建波、执行主席季春苗表示，长期以来，在总领馆等支持下，在巴华侨华人于当地投资兴业的同时也积极推动中国文化在当地的传播。巴西华人文化交流协会依靠在当地的影响力，通过举办各类公益捐助等活动帮助增进巴西社会对中国的了解以及对中国人、中国企业的信任。“一带一路”建设提升了中国在海外的良好形象，让华侨华人受益，华侨华人也将继续帮助营造良好社会氛围，为中国政府和企业提供助力。

与会其他嘉宾表示，中巴双方各界都表示愿意积极探讨共建“一带一路”同巴西“再工业化”战略对接，双方各领域务实合作正不断深化，前不久，巴西新版“加速增长计划”面向中资企业举行推介会，也体现巴西政府希望发展对华经贸合作的积极意愿。与会嘉宾愿意继续推动中巴两个发展中大国交往不断深化，为两国增进民心相通、经贸往来等作出新的贡献。

(责编：于洋、常红)