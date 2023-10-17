新华社联合国10月16日电 联合国安理会16日晚就俄罗斯起草的关于加沙人道问题的决议草案进行表决，由于美国、英国、法国等国投反对票，决议草案未获通过。中国常驻联合国代表张军在表决后作解释性发言，对安理会未能就决议草案达成一致感到极大遗憾，并强调人道问题不应被政治化，保护平民应该是所有各方的优先事项。

张军在发言中说，过去几天，安理会成员就巴以局势保持密切沟通。俄罗斯提出了决议草案，体现了聚焦人道关切、保护平民的大方向，得到了许多国家，包括埃及、沙特、约旦、卡塔尔等阿拉伯国家的共提。中方支持安理会发挥负责任作用，支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力，欢迎任何有利于保护平民、缓解人道危机的倡议。基于这一立场，中方对付诸表决的决议草案投了赞成票。

他表示，巴西也提出了决议草案，中方对此表示欢迎。希望各方本着负责任、建设性的态度，继续寻求共识。

张军指出，巴以新一轮冲突持续升级，已经导致大规模平民伤亡和人道危机，其外溢效应冲击地区和平稳定，中方对此深感担忧。针对当前严峻形势，中方呼吁尽快停火止战，阻止战火无限扩大，避免局势进一步恶化。中方呼吁遵守国际人道法，全力保障平民安全。联合国工作人员和人道工作者的安全应该得到保障。中方支持开展外交斡旋，让被扣押人员尽早获释。

张军说，中方对以色列全面封锁加沙、命令加沙北部民众紧急疏散的后果表示严重关切，希望以色列倾听国际社会的呼声，恢复对加沙的水、电、燃料供应，停止对加沙民众的集体惩罚。中方支持尽快开辟人道走廊，确保食品、药品及人道救援物资顺利及时输送。

张军说，冲突发生以来，中方积极开展外交活动，推动冲突降温，积极劝和促谈。中方将始终站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边，同国际社会一道，为早日平息加沙战火、实现巴以和平共处、实现中东长治久安付出不懈努力。

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