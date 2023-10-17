新华社堪培拉10月17日电（记者章建华）澳大利亚2023年度总理科学奖项16日揭晓，研究量子计算的物理学家米歇尔·西蒙斯获总理科学奖，研究有毒昆虫的专家格伦·金获总理创新奖。

澳总理安东尼·阿尔巴尼斯、工业与科学部长埃德·胡西奇16日晚在首都堪培拉宣布，新南威尔士大学量子计算和通信技术卓越中心主任米歇尔·西蒙斯和昆士兰大学教授格伦·金各获25万澳元（约合116万元人民币）奖金。

澳政府发布的一份新闻公报介绍，西蒙斯创建了澳大利亚首家量子计算公司“硅量子计算”，她领导的团队制造出了原子级量子集成电路，为量子计算新方法奠定基础，该成果有望用于药物设计等多个领域。

据公报介绍，格伦·金在一项开创性研究中发现，澳大利亚漏斗网蜘蛛的毒液可用于开发治疗慢性疼痛、癫痫和中风的药物。

此外，澳2023年度总理科学奖项还将“总理小学科学教育优异奖”和“总理中学科学教育优异奖”颁发给两名教育工作者。

阿尔巴尼斯在公报中说，这些获奖者的成就反映了澳大利亚在科研领域的世界级质量，以及澳STEM（科学、技术、工程和数学）学科教师群体的贡献。

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