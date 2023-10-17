中国驻阿拉木图总领事蒋薇致辞。中国驻阿拉木图总领馆供图

人民网阿斯塔纳10月16日电 （记者李强）10月14日，西安交通大学与阿里法拉比哈萨克国立大学在阿拉木图联合主办首届“中国—中亚高等教育合作论坛”。哈萨克斯坦总统托卡耶夫向论坛发来贺信。哈总统顾问奥塔巴耶夫、教育部副部长阿迈德扎克、哈国立大学校长图伊梅巴耶夫、西安交通大学校长王树国，以及塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦驻阿拉木图总领事参加此次活动。中国驻阿拉木图总领事蒋薇应邀出席开幕式并致辞。

本次论坛是积极落实首届中国—中亚峰会精神的具体举措，来自中国和中亚地区有关高校领导及专家围绕“第四次工业革命背景下的产教融合”展开广泛深入研讨。西交大与哈国大校长代表中外校方共同签署《阿拉木图共识》，宣布成立“中国—中亚高等教育合作论坛机制”，为推进“丝绸之路大学联盟”建设，打造高等教育交流合作平台，推进“一带一路”产教深度融合注入新的动力。

西北工业大学、西北农林科技大学、西北大学、新疆大学、兰州大学、青海大学、云南大学、贵州大学、重庆大学以及阿拜师范大学、欧亚大学、哈土大学、乌国立大学、塔技术大学、吉国际大学等20余所中国和中亚地区高校负责人受邀参会。

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