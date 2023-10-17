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美航天局称首次发现系外行星大气中存在二氧化硅的证据

2023年10月17日13:16 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶10月16日电（记者谭晶晶）美国航天局16日发表公报称，科研人员通过分析詹姆斯·韦布空间望远镜的观测结果发现，有证据显示一颗太阳系外行星的大气中存在主要成分是二氧化硅、极微小的石英晶体。这是首次在系外行星大气中发现二氧化硅“踪影”，有助于了解系外行星周遭的云如何形成和演化。

据美航天局介绍，这颗代号为WASP-17 b的气态巨型太阳系外行星距离地球约1300光年，环绕恒星WASP-17运行。WASP-17 b的体积为木星的7倍多，质量不到木星的一半，是目前已知最大的系外行星之一。

美航天局表示，地球、月球和太阳系中其他岩石天体大部分由富含硅和氧的硅酸盐构成，这种现象在银河系中也极为普遍。此前在系外行星和褐矮星大气中观测到的硅酸盐成分可能由富含镁的硅酸盐构成，比如橄榄石和辉石等。此次是首次在系外行星大气中发现存在二氧化硅的证据。

由美英科研人员组成的研究团队利用詹姆斯·韦布空间望远镜的中红外仪器取得这一新发现。该研究成果16日发表在美国《天体物理学杂志通讯》上。

英国布里斯托尔大学研究人员、论文第一作者戴维·格兰特表示，此前从哈勃望远镜的观测中已知系外行星WASP-17 b的大气中存在气溶胶，即构成云或雾的微小颗粒，但没想到发现该气溶胶由石英晶体构成的证据。这个新发现令人振奋。

(责编：艾雯、常红)

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