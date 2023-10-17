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发展“蓝色经济” 共促海洋合作

——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛记者观察

王禹蘅 徐祥丽
2023年10月17日12:58 | 来源：人民网-国际频道
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“我们人类居住的这个蓝色星球，不是被海洋分割成了各个孤岛，而是被海洋连结成了命运共同体，各国人民安危与共。”中国提出的构建海洋命运共同体理念，凸显了促进人类与海洋和谐共生的全球共识。

10月16日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会上，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了中国与“一带一路”共建国家开展海洋国际合作的情况。

10月16日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心在北京国家会议中心举行首场吹风会，邀请自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍有关情况，并回答记者提问。人民网记者 翁奇羽摄

10月16日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心在北京国家会议中心举行首场吹风会，邀请自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍有关情况，并回答记者提问。人民网记者 翁奇羽摄

记者在现场了解到，海洋合作专题论坛将于18日下午在北京举行，这是在高峰论坛框架下首次举办以海洋合作为主题的专题论坛，充分体现了中国对于高质量推进“一带一路”海洋合作的高度重视。海洋合作专题论坛以“共促蓝色合作 共奏丝路海韵”为主题，论坛最后将发布合作项目成果清单和“一带一路”蓝色合作倡议。

自然资源部与“一带一路”共建国家签署50余份政府间、部门间的海洋领域合作协议；构建一系列合作机制和平台；提供广泛的海洋领域公共产品和服务；承建亚太区域海洋仪器检测中心；承建APEC海洋可持续发展中心；通过中国政府海洋奖学金，为“一带一路”合作伙伴国家及37个国家提供了300位海洋奖学金名额......吹风会上，多方面的成果展现出中国同共建“一带一路”国家在海洋领域的合作，正朝着多领域、全方位和深层次的方向不断发展。

10月16日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心在北京国家会议中心举行首场吹风会，邀请自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍有关情况，并回答记者提问。新华社记者 王毓国摄

10月16日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心在北京国家会议中心举行首场吹风会，邀请自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍有关情况，并回答记者提问。新华社记者 王毓国摄

吹风会上，不同国家的媒体记者踊跃提问。瓦努阿图国家广播电视公司记者玛丽-诺埃尔十分关心中国与太平洋岛国在海洋领域的未来合作。

会后，她对人民网说：“我提出这个问题，是因为我生活在一个被海洋包围的岛国，它富有资源，充满潜力，但也频遭自然灾害。在我们发生飓风、海啸等灾害时，很高兴中国能够帮助我们，建立灾害响应应急中心。我很期待通过第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛这个平台，瓦努阿图能够与中国开展更紧密的双边合作。”

东帝汶《帝汶邮报》记者奥古斯托在发言人回答他的问题之后，高兴地对人民网表示，东帝汶是一个东南亚岛国，拥有丰富的海洋资源。“‘蓝色经济’很重要，与全世界紧密相关，通过此次高峰论坛，期待更多的岛国可以参与到‘蓝色经济’中。”

(责编：于洋、常红)

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