中国—泰国医疗器械及中医药产业国际推介会现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷10月17日电 （记者孙广勇）10月16日，泰国中华总商会与甘肃省贸促会举办的“中国—泰国医疗器械及中医药产业国际招商推介会”在曼谷举行。中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇、泰国商业部国际贸易促进厅副司长阿拉达、甘肃省贸促会副会长吴丽霞、泰国卫生部泰国传统和替代医学司替代医学部学术副主任维基等嘉宾以及泰中企业代表出席活动。

中国驻泰国大使馆经济商务处参赞张潇潇致辞表示，今年是“一带一路”倡议提出10周年，泰国总理赛塔率团访华并出席在北京举行的第三届“一带一路”国际合作论坛，这将进一步推动中泰两国各领域人才的交流合作。泰国长期以来以制药业的高效生产力和较为发达的医疗保健体系而闻名，生物制药业是泰国政府重点推广的目标产业之一。甘肃省被认为是中华传统医学的发源地，也以丰富的中草药资源而闻名。甘肃省与泰国的双边合作前景广阔，未来双方的进一步合作也将持续发展。

泰国商业部国际贸易促进厅副司长阿拉达表示，中国是一个经济强国，已成为泰国第一大贸易伙伴国，两国贸易额自2013年以来连续11年保持最高。2022年，泰中贸易总额达到1050亿美元，占泰国贸易总额的18%。两国通过“东盟—中国自由贸易协议（ACFTA）”在各个层面上展开多项合作。甘肃省在其中发挥重要作用，对于两国间的对接贸易和投资合作具有重要意义。甘肃省的中医药产业十分突出，人们对天然的药品及保健品的使用需求日渐增长，这是甘肃省与泰国在中药材领域拓展合作的难得机会。

会上，甘肃省贸促会副会长吴丽霞介绍了甘肃省基本情况、特色产业和投资环境，泰华进出口商会、泰国中医师总会代表介绍了中医药在泰国的发展情况。甘肃省贸促会与泰国中华总商会，金羚集团药业有限公司与泰华进出口商会，泰国中医师总会与亚兰药业有限公司等签署了合作协议。

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