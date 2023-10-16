人民网北京10月16日电 （记者鲁扬）塞浦路斯欧洲大学法学专家斯塔梅罗斯博士近日接受人民网专访时表示，中国提出的“一带一路”倡议已成为国际交流与合作的强大推动力。他认为，“一带一路”是一种双赢的倡议，对所有参与者都有利。

斯塔梅罗斯博士近日访问了位于武汉的中南财经政法大学，他认为，“一带一路”倡议可以为希腊和塞浦路斯提供更多的贸易机会，通过积极参与这一全球倡议，两国可以扩大自己的经济视野，加强在国际商业中的作用。

他表示，对希腊而言，比雷埃夫斯港的开发是一个关键项目，不仅可以促进希腊的经济发展，还可以深化该国与中国的合作。“该港口的开发为双方带来了经济利益，也使得比雷埃夫斯港成为中国产品进入欧洲市场的重要切入点。”

作为一名塞浦路斯学者，斯塔梅罗斯认为，与“一带一路”倡议的联系使得塞浦路斯能够与中希两国接触，促进包括文化和教育在内的各个领域的多方面合作。“这一倡议不仅是一种经济伙伴关系，也是建立持久外交和文化关系的基础。”

他表示，希腊和塞浦路斯均是“一带一路”的重要节点，它们是西欧国家最大限度地利用“一带一路”倡议机遇的重要门户。欧洲国家可以利用这些联系进行贸易和商业合作，扩大该倡议在整个欧洲大陆的影响力。

在谈到“一带一路”倡议10周年时，斯塔梅罗斯表示，随着世界日益互联互通以及中国“一带一路”倡议不断落实，希腊、塞浦路斯等国和中国的关系，正变得日益突出，“‘一带一路’倡议对所有相关方来说都是巨大的希望，它体现了国际合作的力量，突出了经济增长、学术交流和文化理解的潜力。”斯塔梅罗斯表示，随着这些古老文明继续塑造未来，它们之间的合作无疑将有助于建立一个更加和谐和相互联系的世界。（中南政法大学希腊籍教师罗丹斯对本文亦有贡献）

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