新华社西安10月15日电（记者蔡馨逸、张思洁）艺术沟通世界，文化连接心灵。15日晚，第九届丝绸之路国际艺术节在陕西省西安市开幕。在未来14天里，本届艺术节将呈现来自90余个国家和地区，以及国内9个省（区、市）的艺术作品，让广大人民群众感受艺术魅力、共享丝路文化盛宴。

秦腔一声吼，穿着发光戏服的演员擂鼓阵阵，投影将整个剧院变成宫阙万千……开幕演出《无界·长安》取材经典非遗元素，结合舞台创意和科技，通过9个创意演出段落，呈现中华优秀传统文化，探索传统与现代融合的无限可能。

据了解，本届艺术节以“丝路新乐章 美好新未来”为主题，举行开闭幕式、文艺演出、美术展览、惠民巡演、线上展播、专题活动6个板块的活动。除了37台舞台艺术佳作，国内外艺术家们还将携手走进景区、街区、文化馆等，为群众带去惠民巡演。

参加本届艺术节的阿塞拜疆二重奏演奏者萨希布·帕沙扎德将带来阿塞拜疆传统音乐木卡姆和融合了中国音乐元素的新乐章。他说，艺术节为跨文化交流提供了平台，希望可以借助艺术节促进阿塞拜疆与中国文化交流、增进人民相互了解。

丝绸之路国际艺术节由文化和旅游部与陕西省人民政府主办，自2014年至今已成功举办8届，共吸引了120多个国家和地区参加，惠及海内外观众3400多万人次，成为“一带一路”共建国家人文交流重要桥梁。

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