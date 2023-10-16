新华社内比都10月15日电（记者张东强）缅甸全国停火协议签署8周年纪念活动15日在内比都举行。来自缅甸国家管理委员会、国防军、联邦政府、民族地方武装（民地武）、缅甸政党及外交官代表等出席活动。

缅甸国家管理委员会主席、民族团结与和平协调委员会主席敏昂莱，已签署全国停火协议的民地武代表，以及见证全国停火协议签署的国际代表在仪式上致辞。敏昂莱表示，全国停火协议来之不易，他呼吁已签署协议的民地武遵守诺言，并邀请尚未签署协议的民地武签署协议、共建和平。

中国外交部亚洲事务特使邓锡军作为见证缅甸全国停火协议签署的国际代表致辞。他表示，和平是缅甸人心所向，符合全体缅甸人民的根本利益。中方坚定支持缅甸和平进程，愿根据缅甸各方意愿，在充分尊重缅甸主权和需要的基础上，为开展和平对话发挥建设性作用。全国停火协议是缅甸和平进程中的一个重要里程碑。中方相信，在开放、包容、灵活、务实的基础上，缅甸和平进程的所有利益攸关方都能够坚定地走上对话之路，通过和平对话，不断积累互信，最终实现持久和平。

缅甸1948年独立后存在数十个民地武组织。自2013年11月起，经过9轮和谈，缅甸政府于2015年10月与8个民地武组织签署全国停火协议。2018年2月，又有2个武装组织签署全国停火协议。

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