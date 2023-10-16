新华社孟买10月15日电（记者高鹏）国际奥委会第141次全会15日在这里表决通过决议，将在明年同时确定2030年和2034年冬奥会的举办地。

针对冬奥会的研究报告表明，随着气候变暖，未来全球适合举办冬奥会的地区数量面临逐渐减少的趋势。为应对这一挑战，国际奥委会未来冬奥会举办地委员会此前建议，同时确定2030年和2034年冬奥会的举办地。这一建议在当日的国际奥委会全会上得到绝大多数委员的首肯，得以通过。

国际奥委会未来冬奥会举办地委员会主席斯托斯表示，同时确定下两届冬奥会的举办地，有利于奥林匹克运动的“安稳”，因为这不仅确保了2034年之前都有可靠的冬奥会东道主，还可以让国际奥委会有时间去考虑冬奥会的未来。

目前，瑞典、瑞士和法国有意申办2030年冬奥会，之前表示要申办2030年冬奥会的日本札幌已宣布退出。为避免与2028年夏奥会衔接过于紧凑，美国盐湖城更倾向于申办2034年冬奥会。

据了解，未来冬奥会举办地委员会正在对每个提出举办意向的国家进行可行性研究。如果一切顺利，该委员会将会在下个月向国际奥委会执委会提出候选对象，进而展开下一步对话，而举办城市最终将在明年的国际奥委会全会上产生。

2017年，国际奥委会历史上首次同时决定连续两届奥运会的举办城市，宣布巴黎和洛杉矶分别为2024年和2028年夏奥会举办地。

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