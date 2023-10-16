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埃及表示愿就此轮巴以冲突主办峰会

2023年10月16日09:11 | 来源：新华社
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这是10月15日在加沙地带南部城市汗尤尼斯的一所学校拍摄的流离失所的儿童。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

埃及总统塞西15日说，埃及愿意就新一轮巴以冲突主办国际及地区峰会，以探讨巴勒斯坦问题。巴勒斯坦卫生部说，截至当地时间15日9时，此轮巴以冲突已造成加沙地带2329人死亡，9042人受伤。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

埃及说愿就此轮巴以冲突主办峰会

埃及总统塞西15日说，埃及愿意就新一轮巴以冲突主办国际及地区峰会，以探讨巴勒斯坦问题。

根据埃及总统府发表的声明，塞西当天在国家安全会议结束后表示，“除了‘两国方案’，解决巴勒斯坦问题没有其他办法”。埃及反对以色列迫使加沙人民流离失所的政策，以及任何“以牺牲邻国利益为代价解决巴勒斯坦问题的企图”。

塞西强调，埃及准备尽一切努力“实现局势稳定，以启动并恢复真正的和平进程”。埃及将继续与国际和地区伙伴接触，旨在“缓解冲突，停止针对平民的袭击”。

伊朗外长：若以方继续袭击将没人能保证局势可控

伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬15日在多哈会晤卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼时说，如果以色列“继续对手无寸铁的加沙地带人民发动袭击，没人能保证可以控制局势以及冲突不会扩大”。

阿卜杜拉希扬14日在多哈分别同卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚会面，就巴以新一轮冲突交换看法。

10月13日，伊朗外长阿卜杜拉希扬（左）和黎巴嫩外长哈比卜在黎巴嫩首都贝鲁特出席记者会。新华社记者刘宗亚摄

阿卜杜拉希扬14日还在黎巴嫩首都贝鲁特会见联合国中东问题特使托尔·文内斯兰，并通过后者警告以色列不要对加沙地带发动地面攻势，称如果以方执意这样做，伊朗将不得不干预。

以军方称准备实施联合作战计划

以色列国防军14日晚说，以军正在准备实施大范围作战计划，包括发起陆海空联合军事打击行动。

以色列国防军发表声明说，以军在全境部署了兵力，为下一阶段以“重大地面行动”为重点的军事行动加强战备。目前，以军已建立前沿后勤中心，所需装备也已移交给相关部队。声明未说明以军即将进行军事打击的目标范围。

巴以领导人与拜登通电话

巴勒斯坦卫生部说，截至当地时间15日9时，新一轮巴以冲突已造成加沙地带2329人死亡，9042人受伤；在约旦河西岸，55人死亡，1200余人受伤。

10月15日，在加沙地带南部城市拉法，人们从遭以色列空袭后的受损建筑中抬出遇难者遗体。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

据巴勒斯坦通讯社14日晚报道，巴勒斯坦总统阿巴斯当天与美国总统拜登通电话。阿巴斯说，地区和平与安全需通过“两国方案”来实现。对于当前形势，必须停止一切袭击，尊重国际人道主义法律。阿巴斯同时强调，要在加沙地带开辟紧急人道主义走廊，提供医疗用品、水、电、燃料等，他拒绝强制加沙地带北部居民向南迁移。

据美国白宫方面消息，14日早些时候，拜登与以色列总理内塔尼亚胡通电话，介绍了美国向以色列提供军事援助的进展等情况。

美部署“艾森豪威尔”航母群至地中海

美国国防部长奥斯汀14日发表声明说，他已下令将“艾森豪威尔”号航母打击群部署至地中海东部，以进一步遏制该地区针对以色列的行动。这是继“福特”号航母打击群之后，美军自新一轮巴以冲突爆发以来向该地区派遣的第二个航母打击群。美国媒体报道称，该航母打击群13日从美国弗吉尼亚州启程，在抵达部署地点后不会参与以色列在加沙地带等地的军事行动。（综合新华社驻外记者报道；编辑：徐晓蕾、惠晓霜、陈玉芬）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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