人民网曼谷10月15日电 （记者孙广勇）为推动《国际中文教育中文水平等级标准》（以下简称：《等级标准》）的国际应用与衔接，积极探索《等级标准》赋能东南亚国际中文教育发展的新模式与新途径，实现国际中文教育本土化、内涵式、特色化高质量发展，10月14日，由泰国高等教育科研创新部、中国教育部中外语言交流合作中心及泰国清迈大学联合主办，清迈大学孔子学院HSK考点和朱拉隆功大学孔子学院HSK考点承办的东南亚《国际中文教育中文水平等级标准》学术研讨会在泰国清迈正式开幕。

近150名来自中国、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨、越南、老挝、缅甸十个国家的国际中文教育界资深专家学者、一线教师和研究生参加大会，共同研讨《等级标准》在东南亚地区的区域性和国别化应用及《等级标准》下的东南亚地区本土中文教师培养与课程建设等关键问题。

开幕式上，泰国高等教育科研创新部副次长帕斯·洛提拉蓬、中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、清迈大学校长彭拉·习班迪蒙坤分别代表主办方及特邀嘉宾致辞。

帕斯·洛提拉蓬表示，语合中心发布的《等级标准》不仅为泰国中文学习者提供了全面的语言文字规范，更是为评估他们的中文语言技能和水平提供了重要依据。同时，还为东南亚本土中文教师协作培养、国际中文教育行业标准体系构建及应用以及建设更为多元和立体化的中文教育教学资源提供了强有力的支持。

冯俊英参赞指出，语言是了解一个国家和文化最好的钥匙，《等级标准》是掌握和教好一门语言的关键。《等级标准》的出台，提供了一种通用方法来衡量和评估中文语言能力，将助力于提升国际中文教育质量、推动跨文化交流、赋能多语人才培养，有利于加强国际社会的语言交流和理解，为推动中文国际化和多元化教育发挥重要作用。

彭拉校长表示，在全球化背景下，中文作为世界上最重要的语言之一，其国际教育的发展显得尤为重要。此次东南亚《等级标准》学术研讨会的成功举办，中国与东南亚十国专家齐聚一堂，深入探讨《等级标准》在东南亚地区的应用和发展，有利于打造更加开放包容的国际中文教育新格局，推动国际中文教育创新发展，助推中文和中国文化更好地走向世界。

在主旨发言环节中，北京大学对外汉语教育学院院长赵杨教授和泰国农业大学人文学院吴琼教授作为特邀主旨发言专家分别以《语言标准的主体性》和《〈等级标准〉下的泰国本土中文教师培养与课程建设》为题进行发言。10月15日上午，10位来自中国与泰国、新加坡、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家国际中文教育研究领域的学者通过分享各自的前沿研究成果，从不同议题和研究理论、方法与视角对议题为“《等级标准》下的本土中文教师培养及课程建设”进行深度剖析与对话。

本次研讨会立足《等级标准》在东南亚国际中文教育的应用与发展，主要探讨了基于《等级标准》下的东南亚地区本土中文教师培养、中文课程建设、教材编写及实现《等级标准》应用于东南亚国际中文教育中“创造性转化、创新性发展、本土化应用”的方法与路径等诸多议题，为《等级标准》在东南亚各国中文教育的定位与发展理清了思路，搭建了平台。

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