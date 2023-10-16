本报记者 徐嘉伟

《莲花楼》英语海报。

《独家童话》开播4日登上爱奇艺国际版韩国区华语剧排行首位。

爱奇艺供图

在刚过去不久的暑期档，一部小成本分账网剧《独家童话》在海外开播首周就登顶爱奇艺国际版全地区华语剧排行榜，并成功发行至美洲、欧洲、大洋洲及亚洲多个国家和地区。

从《狂飙》《苍兰诀》《长风渡》《莲花楼》等“大IP”，到“小而美”的《消失的痕迹》《最食人间烟火色》《保护我方城主大人》，近年来，原创华语剧正凭借优质内容走红海内外，吸引越来越多的观众。

原创精品“飞轮效应”显著

2023年开年，爱奇艺推出现象级剧集《狂飙》，这部剧剧情精彩、角色立体丰满，掀起一轮轮传播热浪。良好开年之后，中国剧集市场保持一路“狂飙”的发展态势，《长风渡》《莲花楼》《他从火光中走来》等众多广受好评、影响力辐射国内外的优秀作品接连推出。

据统计，《长风渡》在爱奇艺平台上线41小时后，“热度值”就突破1万，刷新平台热度涨速纪录，并以英语、泰语、韩语、日语、西班牙语等10种语言在全球播出，引发海外社交媒体平台用户积极讨论；随后，《莲花楼》又以10118的热度峰值接棒，成为爱奇艺第十部热度值破万剧集，弹幕互动总量超5.5亿条，剧集播出期间登上10个国家和地区同期专辑播放量第一名。

华语剧在海内外收视热情的持续攀升、题材类型的全面开花，也印证了随着中国网络视听平台内容制作水准的提升，其满足观众多元需求能力也在持续提升。从2021年的《赘婿》到2022年的《人世间》《罚罪》《苍兰诀》《卿卿日常》《风吹半夏》，再到今年以来的《狂飙》《长风渡》《莲花楼》，高热度爆款剧集产量不断增长。

小体量网剧加速精品化

近年来，在网络视听平台上，除了头部原创内容之外，服务于中小体量剧集的分账剧市场也正加速成长，成为海内外观众喜爱收看的一类重点内容。

女警察+女法医的“双女主”视角展开，通过一个个扑朔迷离的案件，揭开犯罪分子的邪恶面目，维护法律和正义尊严，同时也展现出人性的复杂——《消失的痕迹》上线后获得广泛关注，4天分账票房破千万元，最高热度7610，创下爱奇艺分账剧新纪录；数据显示，《消失的痕迹》市场占有率曾一度达到10%，同样创分账剧历史新高。破多项纪录的背后是市场和观众对这类“小而美”分账剧的认可。

所谓分账剧，是指剧集上线视频平台后，通过平台的分账定价规则及用户的观看行为进行点击分成的剧集合作模式。这一模式于2016年由爱奇艺首先提出，目前在各大视频平台广泛应用。2023年开年以来，爱奇艺分账票房破2000万元的项目数量已达7部，囊括古装喜剧、都市恋爱、青春校园、刑侦悬疑等多个类型，《保护我方城主大人》《心跳》《最食人间烟火色》《骑着鱼的猫》等均表现不俗。

体量相对较小、制作成本相对较低的分账剧能够在竞争激烈的在线剧集市场中成功突围得以热播，关键还在于品质的不断提升。《消失的痕迹》在机位设置、道具布置以及情节设定上的巧思，体现出创作者对影像表达的细腻考究。导演李昱彤介绍，为了完善剧情走向，增强悬疑性和真实感，她和编剧一起反复修改雕琢剧本、精益求精。

“经过近7年发展，分账剧市场呈现出了逐渐成熟和更加精品化的趋势，也聚集了很多喜爱分账剧内容的观众。在一些剧集赛道上，已经涌现出一批经验丰富的创作者和制作团队，收获了稳定的受众群体。”在爱奇艺高级副总裁杨海涛看来，当前，分账剧在投资体量、剧本开发和选题策划上都有提升，这也促进了爆款分账剧的IP化发展——同属悬疑类型的《一闪一闪亮星星》在播出后快速启动了电影项目，已经制作了3季的《拆案》传播和收入表现俱佳，《危险的她》第二季也即将上线。

剧集出海整体表现亮眼

各类剧集在国内市场爆款频出的同时，也吸引了众多海外用户的目光。

“自爱奇艺开启国产影视内容海外发行以来，已发行节目包括剧集、综艺、纪录片、动漫超7800集，电影超400部，覆盖海外多国主流电视台及视频平台。”爱奇艺戏剧中心总经理李莉向记者介绍，目前，爱奇艺国际版支持简繁体中文、英语、马来语、泰语、印尼语、越南语、韩语、西班牙语、阿拉伯语等12种语言的用户界面和字幕，在全球191个国家和地区都可以收看。

《河神》《无证之罪》《破冰行动》《风起洛阳》等众多“大IP”优质作品吸引大量海外观众，《花戎》《长风渡》先后登顶东南亚、东亚及北美多地区市场播放量榜首。原创高品质华语内容在海外影响力的持续攀升也助力了平台海外收入增长，据了解，今年二季度爱奇艺国际版原创剧集收入同比增长160%。

《心跳》《独家童话》等分账剧在海外市场也广受欢迎。在日前刚揭晓的第二十八届釜山国际电影节亚洲内容大奖&全球流媒体大奖中，《独家童话》男主角文俊辉还获得了最佳新人男演员奖项。

李莉表示，爱奇艺平台对分账剧的宣推给予了同等重视，随着分账剧在海外尤其是东南亚地区的受众不断增加，对于“全球独播”的分账剧内容，爱奇艺还将给予包括单价补贴、资源倾斜等系列鼓励举措，助力更多优质内容的海外发行。

爱奇艺相关负责人表示，随着华语影视剧集品质的整体提升，中国视听平台出海的未来值得期待。

(责编：贾文婷、刘洁妍)