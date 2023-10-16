高 乔 史珺涵

图为在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。

新华社记者 刘 杰摄

近日，美国国会众议院表决罢免该院议长、共和党人凯文·麦卡锡，这是美国历史上首次出现国会众议院议长被罢免的情况。麦卡锡从2023年1月7日担任众议长一职直至10月3日被罢免，是美国历史上任期第三短的众议长。

专家分析指出，麦卡锡被罢免是美国政治深度极化的体现。此后，美国民主、共和两党极端对立、两党内部意见撕裂的政治生态问题可能进一步恶化。美《大西洋月刊》发文指出，美国“陷入了‘民主倒退’的困境”。

共和党内矛盾加剧

据美国有线电视新闻网报道，10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终以216票赞成、210票反对的投票结果通过动议。其中，208名民主党议员同8名共和党议员投出赞成票。麦卡锡在随后的记者会上表示，自己不会再次竞选议长。

众议院议长是美国政坛“三号人物”，排位仅次于美国总统、副总统。该职务通常由该院多数党领袖经选举程序后担任，职责包括设置和主持国会议程，具有重要政治影响力。

自麦卡锡2023年1月担任众议院议长以来，共和党保守派一直要求麦卡锡支持其推进控制财政开支、移民、堕胎等极右翼议事日程。在新财年联邦政府拨款问题上，国会民主、共和两党在削减联邦政府开支、向乌克兰提供更多援助以及加强边境管控等问题上存在显著分歧，两党进行持续争斗，共和党内部矛盾在这一过程中也不断激化升级。9月30日，麦卡锡就临时拨款法案与民主党达成妥协，让共和党极端保守派感觉遭受背叛，引燃共和党内部积攒已久的矛盾，导致共和党极端保守派发起对麦卡锡的罢免动议。

据美联社报道，这项罢免麦卡锡议长职位的动议，由美国国会众议院共和党保守派之一、佛罗里达州联邦众议员马特·盖茨于10月2日正式提出。盖茨指出，麦卡锡5月与拜登达成的债务上限和预算协议，9月30日依靠民主党支持所推动的临时拨款法案，都没有满足共和党保守派大幅削减开支的诉求。

麦卡锡被罢免后，共和党众议员帕特里克·麦克亨利成为美国国会众议院临时议长，将负责主持新议长选举。据《纽约时报》报道，在选出继任者之前，众议院实际上已经处于冻结状态，无法处理立法事务。

两党之争势如水火

“麦卡锡被罢免的伏笔在今年1月新一届国会选举众议院议长时就已埋下。”中国社会科学院美国研究所副所长袁征在接受本报采访时表示，当时，历经5天共计15轮表决，麦卡锡才与党内极端保守派达成妥协，得以当选议长。妥协内容之一，就是麦卡锡同意把“撤换动议”的门槛降至由一名众议员提出即可，而非先前规定的需要获得一党中多数议员支持。正是这个被称为“日落条款”的妥协，为共和党极端保守派发起罢免动议提供了便利。

据《纽约时报》报道，罢免麦卡锡议长职位的动议表决前，众议院出现“离奇的共和党人对决共和党人辩论”，共和党极端保守派与维护麦卡锡的党内同僚争吵不休。民主党人则在一旁“静静看着”。

“从麦卡锡被罢免的全过程可以看出，美国政治已经严重极化，不仅两党之争势如水火，党内各派别意见也深度撕裂。”中国人民大学国际关系学院教授刁大明在接受本报采访时分析，2016年美国总统大选之后，美国政治进入政党重组的震荡期。在这一过程中，民主、共和两党内部出现明显的极端化、碎片化趋势，各自形成党内极端派，两党内部极端派明显驱动两党进一步对立。此次麦卡锡遭罢免，一方面是共和党极端保守派不满麦卡锡在临时拨款法案议题上与民主党妥协，提出对麦卡锡的罢免动议，并且有8名共和党议员对该动议投赞成票，这体现出共和党极端保守派在两党斗争中的极端立场；另一方面，民主党尽管在临时拨款法案中与麦卡锡达成妥协，但是在罢免表决中全员投出赞成票，这反映出民主党对共和党的激烈态度。

《纽约书评》刊文称，美国已是“两国之国”，共和党和民主党分别领衔两个尖锐对立的国民群体，各自形成一个联邦政府，美利坚合众国已成为“美利坚分裂国”。

持续释放负面信息

美国《国会山报》刊文指出，麦卡锡“历史性”被罢免让众议院陷入混乱。据美国有线电视新闻网报道，麦卡锡被罢免美国众议院议长职位后，华盛顿经历了疯狂的一周。由于众议院议长职位空缺，美国国家治理陷入瘫痪。美国《华尔街日报》刊文指出，无论接替麦卡锡的是谁，都会面临众议院共和党保守派的施压。新议长需要协调各方达成时间更长、金额更高的拨款协议，并就更多棘手问题同民主党方面展开谈判。

“短期来看，麦卡锡被罢免可能导致国会解决政府停摆议程延宕，美国政府可能再次面临‘关门’危机。”刁大明分析，一方面，麦卡锡主导国会通过的临时拨款法案期限只有45天，而从麦卡锡被罢免到投票产生新议长，至少需要一周，这压缩了国会到11月中旬解决问题、避免政府“关门”的时间。另一方面，麦卡锡被罢免很有可能导致立场更强硬的共和党新议长上台，一定程度上也压缩了解决政府关门问题的空间。

路透社近日公布的一项民意调查结果显示，近2/3美国民众认为，美国共和、民主两党政客因执迷党派斗争而无法正常履职。47%的受访者认为，在两党尖锐对立背景下，国会已无法履行基本立法职能以保障联邦政府正常运转。美国国会参议员、民主党人乔·曼钦直言，麦卡锡遭罢免向世界发出关于“美式民主”的负面信息。

“长远来看，麦卡锡被罢免反映的美国党争极化问题，将对美国政治生态产生深远影响。”刁大明认为，一方面，党争极化会加剧两党选民的情绪极化，选民更加坚守各自党派立场，愈发不认同对方观点，可能导致美国政治、经济、社会的持续撕裂与高度对峙。另一方面，两党在面对政府停摆等国家治理重要问题时各自为政，双方都没有聚焦于解决问题，而是互相甩锅，将国家治理问题作为攻讦对方的话柄。这可能导致部分美国公民对选举制度的失望加剧，信任渐减，政治参与度降低，加剧‘美式民主’失效。”

“未来一段时期，美国政治生态改善的可能性微乎其微。”袁征表示，“美国党派之争以及由此产生的国会运转效率低下、国会与政府相互扯皮等问题，短期内看不到缓解迹象。尤其是明年将要举行总统大选，美国的政治极化、党争恶斗现象可能更加凸显。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)