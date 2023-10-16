位于莲湖区大庆路的开远门遗址，是隋唐时期商贾西行与西域贸易的必经门户。如今，在大庆路的西段矗立着“丝路群雕”，东段矗立着“张骞出使西域雕塑”。两座雕塑不仅目睹了西安城的巨变，也将再次见证大庆路迎来新的蝶变。2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团就沿着这条承载几代西安人城市记忆的道路，开启了莲湖区数字出海产业园的调研采访。

大庆路不仅被西安本地人称为“最美林荫大道”，也是享誉全国的“电工城”。大庆路沿线的西安高压电瓷厂、西安绝缘材料厂、西安开关整流器厂、西安电力电容厂后来组成的西电集团，是我国规模最大、布局最集中，具有成套优势的高压输变电设备和电工产品制造基地。可以说，这里是新中国工业发展史的缩影。2022年，随着西电集团和火车西站搬迁的落地实施，莲湖区抢抓历史机遇，优化城西城市功能，策划并启动了大庆智路板块开发建设。

“我们莲湖区把大庆智路板块作为未来优化城西城市功能、提升城市品位、推动产业升级的重要载体，将依托区域资源禀赋，通过莲湖数字出海产业园等一批园区的建设运营，推动传统产业转型升级，大力发展民营经济、开放型经济、数字经济，努力在全市高质量发展中勇于挑大梁、当先锋、树标杆。”中共西安市莲湖区委常委、宣传部部长孙广卫表示。

欧亚主流媒体考察团参观莲湖区数字出海产业园。任飞帆 摄

“我们按照国家老工业区转型升级示范样板、大西安中央科创基地、秦创原‘两链’融合展示窗口的总体定位，计划打造总部科创‘双碳’区、商贸文旅‘减碳’区以及品质生活‘低碳’区三个功能区。”西安大兴新区开发建设管理委员会重点项目工作一部负责人王玺说，科创赋能的大庆路，将突出智慧布局、智慧产业、智慧城市，打造出展现历史文脉、高端智能和数字经济产业聚集发展的城市新轴线。

为尽快展示大庆智路板块开发建设的新规划、新形象，莲湖区利用西电集团已移交土地及老旧厂房，策划包装了西安莲湖数字出海产业园项目。

穿过讲述辉煌与梦想的“时光长廊”，老旧厂房改造而成的时尚建筑便是莲湖数字出海产业园。西安莲湖数字出海产业园占地23亩，建筑面积约1.1万平米，项目2022年8月启动建设，主要由时光长廊、规划馆、招商接洽中心、入驻企业办公楼四栋建筑组成。其中两栋为老旧厂房改造，两栋新建建筑。项目综合了规划展示、招商接洽、产业园区等多种功能。吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》副总编辑妮娜·尼奇博洛娃表示，在世界各地参观过不少产业园区，而这个项目为了保存历史、记忆，特别建造了一个博物馆，感觉非常震撼。

今年春天，3000平米入驻企业办公楼直播基地率先投用，引进亚马逊云科技、易点天下等8家跨境电商入驻，短视频带货、TikTok直播，国内好货卖向全球，运营6个月销售额冲破两亿元。“这就是未来的商业模式！通过电商直播，可以把销售范围无限扩大。”哈萨克斯坦“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫目睹西安天星传媒的直播后赞叹不已，“虽然哈萨克斯坦也有网络卖货，但远没有这里成熟、发达，我们应该好好学习。”

欧亚主流媒体考察团调研直播卖货。任飞帆 摄

未来，莲湖区数字出海产业园将集结数字经济、跨境贸易领域的头部企业在大数据、云计算、人工智能等数字产业核心能力，开展出海业务、云服务、市场活动、技术开发等领域合作，赋能莲湖区高质量发展。“今年有望带动跨境出口额逾20亿元，相信经过2-3年培育，我们将服务跨境企业超过100家以上，打造‘莲湖出海’新IP，努力把西安莲湖数字出海产业园，建设成为全国数字出海领域的一张全新名片。”王玺表示。

(责编：贾文婷、刘洁妍)