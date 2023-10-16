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“一带一路”数据“说”｜增强共建国家减贫能力

2023年10月16日06:22 | 来源：新华社
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　　增强共建国家减贫能力。发展中国家仍面临粮食问题。中国积极参与全球粮农治理，与相关国家发布《共同推进“一带一路”建设农业合作的愿景与行动》，与近90个共建国家和国际组织签署了100余份农渔业合作文件，与共建国家农产品贸易额达1394亿美元，向70多个国家和地区派出2000多名农业专家和技术人员，向多个国家推广示范菌草、杂交水稻等1500多项农业技术，帮助亚洲、非洲、南太平洋、拉美和加勒比等地区推进乡村减贫，促进共建国家现代农业发展和农民增收。促进就业是减贫的重要途径。在共建“一带一路”过程中，中国与相关国家积极推进产业园区建设，引导企业通过开展高水平产业合作为当地居民创造就业岗位，实现了“一人就业，全家脱贫”。麦肯锡公司的研究报告显示，中国企业在非洲雇员本地化率达89%，有效带动了本地人口就业。世界银行预测，到2030年，共建“一带一路”相关投资有望使共建国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

　　图表、视频制作：张子彧

　　编辑：刘欣 孟丽静 李雪 郑悦

　　制作：新华社摄影部AIGC实验小组

(责编：胡永秋、杨光宇)

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