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中国首批援阿富汗抗震救灾物资交接仪式在喀布尔举行

2023年10月16日05:06 | 来源：新华网
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新华社喀布尔10月15日电（记者赵家淞）中国首批援阿富汗抗震救灾物资交接仪式15日在位于阿富汗首都喀布尔的临时政府灾难管理部举行。

中国驻阿富汗大使赵星当天分别与阿临时政府灾难管理部代理部长阿洪德、阿红新月会副主席萨比特签署中国政府和中国红十字会援阿物资交接证书。

赵星表示，为帮助阿富汗灾区人民渡过难关，中国政府决定提供援助物资。这充分体现了中国人民对阿富汗人民的友好情谊。相信在阿富汗临时政府和社会各界的团结努力下，灾区人民一定能够战胜困难，重建家园。

阿洪德说，阿富汗有关方面正在赫拉特省开展紧急救灾和灾后重建工作，为灾区人民分发赈灾物资，建立临时避难所。中方提供的人道援助物资非常及时，阿方对此深表感谢，将永远铭记在心。

萨比特介绍了赫拉特省地震灾情及阿红新月会抗震救灾情况，并衷心感谢中国政府、中国红十字会和中国人民在阿方最艰难时期提供无私和宝贵援助。

10月7日，阿富汗西北部发生两次6.2级地震，超过2400人遇难，上千座房屋被毁。11日，阿西北部再次发生6.3级地震。地震发生后，中国政府第一时间决定向阿富汗提供紧急人道主义援助。15日，中国政府援助阿富汗第一批抗震救灾物资运抵阿西北部赫拉特省赫拉特市，由中国红十字会提供的救灾物资同时运抵。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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