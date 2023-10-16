新华社北京10月15日电 题：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点前瞻

新华社“新华视点”记者王慧慧、林苗苗

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。

共建“一带一路”倡议提出10周年之际，高峰论坛的举行备受瞩目。本届论坛有哪些看点？“新华视点”记者从四个方面进行了梳理。

看点一：习近平主席将同各方为高质量共建“一带一路”擘画新蓝图

本届高峰论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。国家主席习近平将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲，并为来华出席高峰论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。

“举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，是我国今年最重要的主场外交，也是‘一带一路’倡议10周年最隆重的活动。”外交部副部长马朝旭在论坛前夕接受新华社记者专访时说。

2013年，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，即共建“一带一路”倡议。10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实。

“‘一带一路’源自中国，但属于世界。‘一带一路’建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品。它以亚欧大陆为重点，向所有志同道合的朋友开放，不排除、也不针对任何一方。”2017年5月15日，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会开幕辞中表示。

“今年是我提出‘一带一路’倡议10周年，中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”2023年7月4日，习近平主席在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话时说。

到目前为止，来自140多个国家、30多个国际组织的代表已确认与会，包括有关国家领导人、国际组织负责人、部长级官员及工商界、学术机构、民间组织等各界人士。参会嘉宾注册人数已超过4000人。

马朝旭表示，与会各方都是为合作而来，为支持“一带一路”倡议而来，为推动共同发展而来。在当前的国际形势下，本届高峰论坛将充分展示“一带一路”中国倡议、全球响应、世界共赢的鲜明特点。

10年来，中国与五大洲150多个国家、30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件；形成了3000多个合作项目，拉动上万亿美元投资；“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，共建国家不断深化规则标准等领域合作。

看点二：论坛活动安排有深意

除开幕式外，将举办3场高级别论坛，围绕互联互通、绿色发展、数字经济主题进行深入交流，并结合贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作等议题平行举办6场专题论坛。论坛期间，还将举行“一带一路”企业家大会。

北京师范大学“一带一路”学院执行院长胡必亮说，在全球化遭遇逆风的背景下，论坛主题聚焦共同发展繁荣，将极大提升国际社会对经济全球化的预期。在不确定、不稳定的世界中，各国迫切需要以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，共建“一带一路”的意义愈发彰显、前景更加值得期待。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文说，3场高级别论坛和6场专题论坛议题涵盖基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”以及共建国家人民“心联通”等方方面面，各方将以此为平台，深入探讨高质量共建“一带一路”。企业家大会是2019年第二届高峰论坛期间的创新之举，为中外企业对接洽谈并签署合作协议搭建了有效平台，展现了共建“一带一路”带来的巨大商机。

看点三：论坛成果总量有望超越前两届

本届高峰论坛将发表一份主席声明，梳理总结与会各方达成的共识，明确下阶段推进高质量共建“一带一路”的合作方向及重点领域。论坛还将发布一份多边合作成果文件清单、一份务实合作项目清单，全面梳理汇总3场高级别论坛、6场专题论坛框架内形成的各项成果。企业家大会上，中外企业还将商签一批合作项目。

马朝旭说，从目前情况看，本届高峰论坛预计达成的成果相当丰富，既有合作文件类、合作倡议类、合作机制类成果，又有项目类、资金类、举措类成果，总量有望超越前两届高峰论坛。

王文说，第二届高峰论坛达成6大类、283项务实成果。预计本届论坛也将取得大批务实成果，继续助力共建国家破解互联互通瓶颈，带动各国消除贫困、改善民生、促进就业。

“目前，来自共建国家的商品在中国整体进口中占比已经接近一半，一大批中国企业在国际市场站稳脚跟。”王文表示，共建“一带一路”是中国对外开放和对外合作的管总规划，论坛各项合作成果将助力中国在开放中实现高质量发展，以中国新发展为世界提供新机遇。

看点四：谋划“一带一路”建设更加美好的未来

“我们将坚持共商共建共享的‘黄金法则’，坚持开放、绿色、廉洁的合作理念，坚持高标准、可持续、惠民生的发展目标，同合作伙伴一道，在更大范围、更深层次、更高水平上推进高质量共建‘一带一路’，向着共同发展繁荣的目标不断迈进。”马朝旭说。

胡必亮表示，各方通过论坛积极开展“一带一路”绿色发展政策对话，将进一步深化绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域务实合作。在他看来，共建“一带一路”将廉洁作为内在要求和必要条件，有利于让资金、项目高效运转，让各项合作更好地落地。

王文表示，高峰论坛的举办将向世界表明，共建“一带一路”将是一个长周期、跨国界、系统性的世界工程、世纪工程，展现中国对推动共建“一带一路”取得全面成功、推动构建人类命运共同体的信心和决心。

专家表示，在第一个10年里，高质量共建“一带一路”已结出累累硕果。从新的历史起点再出发，共建“一带一路”将会更具创新与活力，更加开放和包容，为中国和世界打开新的机遇之窗、繁荣之窗、幸福之窗。

(责编：胡永秋、杨光宇)