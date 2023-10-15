新华社北京10月15日电 10月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

阿卜杜拉希扬表示，当前中东地区形势危险，战争正在不断扩大。应尽快采取行动阻止对加沙平民的袭击，缓解加沙人道局势。伊方希望通过政治方式解决问题，愿就此同中方加强沟通。

王毅表示，当务之急是推动局势降温，防止加沙地带出现严重人道灾难，造成更多无辜平民伤亡，进而损害地区和平局面，断送中东和平进程。行使自卫权应当遵守国际法和国际人道法，包括保障平民和被扣押人员安全。以暴制暴只能造成更大伤害，带来更严重危机。

王毅表示，中方支持伊斯兰国家在巴勒斯坦问题上加强团结协调，发出一致声音。国际社会应当行动起来，反对任何一方伤害平民的行为。联合国特别是安理会要切实负起责任，发挥应有作用。

王毅强调，巴以局势发展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权长期遭到搁置，生存权长期不能落实，回归权长期遭到漠视。这种历史不公应当尽快结束。中国将继续站在和平公道一边，支持巴勒斯坦人民维护自身民族权利的正义事业。

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